Bensheim.Die Künstler der Behindertenhilfe Bergstraße durften sich über einen ganz besonderen Besuch freuen, denn acht Kinder des Kindergarten Sankt Albertus verzauberten das Atelier in der Darmstädter Straße in eine bunte Malwerkstatt.

Im Rahmen eines Workshops durfte jedes Kind – unter Anleitung der Künstler – eine eigene Leinwand gestalten. Mit Acryl, Aquarellstiften, Kreide und Edding wurden leere Leinwände in wahre Kunstwerke verwandelt. Hierbei lernten die Kinder so einiges über Farben, Maltechniken und Materialien.

Berührungsängste kannten sie dabei nicht – die Mitarbeiter mit Behinderung erlebten sie als Experten in Sachen Kunst und freuten sich gemeinsam mit ihnen zu werkeln. Am Ende des Workshops, ausgestattet mit ihren fertigen Gemälden und vielen schönen Eindrücken, verabschiedete sich die bunte Kinderschar von den Werkstattmitarbeitern und zog weiter in den Kindergarten. Zustandegekommen war das Projekt durch eine Ausstellung in der Stadtkirche, in dessen Rahmen Jürgen Klaban (hauptschaffender Maler der Behindertenhilfe) seine Werke ausgestellt hatte und gleichzeitig der Kindergarten seine Friedenstauben-Installation vorstellte.

Die Leiterin des Bensheimer Kindergartens, Monika Hess, war sofort begeistert von den Werken Klabans und plante gemeinsam mit dem Leiter des Kunstbereiches der Behindertenhilfe in Auerbach, Ralf Thomas-Rogala, einen inklusiven Malausflug.

Alle waren sofort begeistert und planten zusammen den Besuch im Atelier. Eine Begegnung, die die Kinder, aber auch die Belegschaft der bhb in der alten Villa, nicht so schnell vergessen werden. Die entstandenen Kunstwerke können am 17. Oktober ab 18.30 Uhr in den Räumen der Behindertenhilfe Bergstraße bewundert werden. red

