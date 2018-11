Eine charmante Schlüsselbotin als Vertretung

Bensheim.Etwas später als üblich, nämlich am 17. und nicht am 11. 11. läutete die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) am Samstag in der Fußgängerzone die närrische Saison ein. Das aus gutem Grund, wie von BKG-Sitzungspräsident Hans Bang zu hören war: „Am 17. November ist meistens schönes Wetter“, erinnerte er an den verregneten Kampagnenstart vom vergangenen Jahr.

Herrlicher Sonnenschein

...