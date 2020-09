Eine Feier für Obdachlose

Bensheim.Der Verein Share & Save hat in Bensheim zu einer kleinen Feier für Obdachlose eingeladen. Unterstützt wurde die Veranstaltung von zahlreichen Betrieben, Firmen und Privatpersonen, die unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Kosmetik oder Taschen gespendet haben, die an die Gäste verteilt werden konnten. „Unsere Obdachlosenveranstaltung war großartig und ein absoluter Erfolg“, so der Verein. Veranstaltungen wie diese sollen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Der Verein Share & Save wurde vor einem Jahr in Birkenau gegründet. Ziel es ist, Lebensmittel und andere Konsumgüter vor der Verschwendung zu retten und die Überproduktion so gut es geht einzudämmen. Der Verein kooperiert derzeit bereits mit über 150 Betrieben, bei denen Lebensmittel und andere Güter abgeholt werden, die sonst weggeworfen würden, da sie nicht mehr verkauft werden können oder dürfen, obwohl sie noch genießbar und verwertbar sind. Die Waren werden kostenlos an bedürftige Privatpersonen verteilt. red/Bild: Verein

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020