Eine flotte Best-of-Show für Molly-Hatchet-Liebhaber

Bensheim.Im April versetzte eine Nachricht die Fans in Entsetzen: Molly-Hatchet-Frontmann Phil McCormack verstarb im Alter von nur 58 Jahren. Er trat 1996 der Band offiziell bei, half aber bereits Jahre zuvor für den ehemaligen Frontmann Danny Joe Brown aus, der immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Mit Bobby Ingram (Gitarre), Bassist Tim Lindsey, Keyboarder John Galvin und Drummer Shawn Beamer ist die Band nun auf Tour. Jimmy Elkins heißt der neue Sänger, der McCormack schon 2018 bei diversen Shows ersetzt hatte und auch auf dem neuen Doppel-Live-Album „Battleground“ zum 45-jährigen Jubiläum der Band zu hören ist. Im vollen Musiktheater Rex fackelte die Formation aus Jacksonville (Florida) nicht lange und servierte brettharten Südstaaten-Rock in altbewährter Manier: Knallharte E-Gitarre, treibender Bass und ein donnerndes Schlagzeug von Shawn Beamer, dessen Haarpracht wie gewohnt von einem Ventilator in die Senkrechte gebracht wurde.

Eine zeitlose Mischung

Viel Posing, eine betonharte Attitüde und maximale Lautstärke waren auch in Bensheim Gesetz. Der zeitlose Mix aus Blues, Country, Boogie und Hardrock, mit der die Band in den 70er Jahren groß geworden ist, passt nach wie vor. Fans nennen sie in einem Atemzug mit Lynyrd Skynyrd und den Allman Brothers. Doch bevor es im Rex Hits wie „Whiskey Man“ oder „Gator Country“ in voller Dröhung auf die Ohren gab, gab sich die süddeutsche Band King Savage redlich Mühe, die zahlreich erschienenen Hatchet-Fans mit ihrem Hard-/Heavy Rock auf Betriebstemperatur zu bringen. Deren Stil ging in eine ähnliche Richtung, aber halt einige Nummern kleiner. Einflüsse von Motörhead waren nicht zu überhören.

„Bounty Hunter“ und „Devil´s Canyon“ offenbarten die übliche Drum- und Bass-Tortur. Mit dem Womack-Song „It’s All Over Now“, den Molly Hatchet 15 Jahre nach den Stones aufgenommen hatte, wurde es zeitweise etwas melodiöser im Rex. Die Version der Südstaatler ist ohnehin mit das Beste, was die Band im Repertoire hat. Mit „Flirtin’ with Disaster“ und „One Man’s Pleasure“ eine der Visitenkarten der Truppe, die in Bensheim hauptsächlich Gäste der Fraktion 50 plus angelockt hat, was an dieser Stelle völlig wertfrei angemerkt sei.

Abgesehen von den üblichen, gefühlten einhundert „Hell Yeah“-Ansagen, die wohl der Imagepflege geschuldet sind, und den wiederholten Animationsimpulsen von der Bühne herab sind die Herren recht sympathisch unterwegs und ziehen von Anfang bis Ende ihr Ding durch. Eine flotte Best-of-Show für Southern-Rock-Liebhaber, die einer Band seit vielen Jahren die Treue halten, deren Beständigkeit nicht nur an der Cover-Ästhetik ihrer Alben zeigt, sondern auch an einem treibenden Live-Modus.

Das Allman-Cover „Dreams I’ll Never See“ und „Free Bird“ von Lynyrd Skynyrd sprechen Bände. Der Überlebenswille von Molly Hatchet dauert an.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.12.2019