Eine Geschichte als Adventskalender

Bensheim.In diesem Jahr gibt es auf der Homepage der Stephanusgemeinde Bensheim – www.stephanusgemeinde.de – einen etwas anderen Adventskalender. Ab Dienstag, 1. Dezember, nimmt jeden Tag ein anderer Mitarbeiter im blauen Sessel Platz und liest einen weiteren Teil einer Fortsetzungsgeschichte.

Die Geschichte spielt in Bensheim und natürlich auch in der Stephanusgemeinde und heißt „Lotta und der Weihnachtsmann“. „Wir begleiten Lotta und ihre Freunde bei dem wichtigen Vorhaben, das Weihnachtsfest zu retten. Ob ihnen das gelingt? “, heißt es in der Ankündigung der Kirchengemeinde.

Die Idee zum Video-Adventskalender hatte Pfarrerin Astrid Maria Horn, als absehbar wurde, dass auch im Dezember viele Angebote in der Gemeinde nicht stattfinden können. Zusammen mit Matthias Braun, der für Aufnahme und Schnitt zuständig war und Markus Bamberg, der die Umsetzung auf der Homepage realisierte und zahlreichen Helfern, hofft sie auf viele Zuschauer, die sich über die Geschichte und die vielen vertrauten Gesichter aus der Stephanusgemeinde freuen. red/Bild: Stephanusgemeinde

