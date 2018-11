Eine Kindheit zwischen Schlangenfrauen

Bensheim.Der Urgroßvater war „der stärkste Mann der Welt“. Die Großmutter wurde als Schlangenfrau beklatscht. Seine Eltern zogen mit einer Büchsenwurfbude über die Jahrmärkte. Eine schillernde Familie. Und was macht der Sohn? Wird Schauspieler.

Dass die Wiege aller Darstellungskunst auf dem Rummel steht, betonte André Eisermann gleich zu Beginn seiner Lesung in Bensheim. „1. Reihe Mitte“ titelt sein Buch über „Ein Schaustellerleben“, in dem der 51-jährige Film- und Theaterschauspieler ein facettenreiches wie plastisches Bild eines faszinierenden, ruhelosen und gern romantisierten Gewerbes collagiert. Lebendig, unterhaltsam und szenisch ausformuliert. Kein Platz blieb frei auf der Hinterbühne des Parktheaters, wo Eisermann am Dienstag sein Buch vorgestellt hat. Über einhundert Zuhörer waren gekommen. „Wir hätten das Theater sicher auch voll bekommen“, schien er ein wenig enttäuscht über den intimen Rahmen seiner „Leseperformance“, wie die Veranstaltung angekündigt war. Ob diese sehr private Retrospektive über Freaks, Paradiesvögel und die großen Träume des gebürtigen Wormsers im großen Saal ebenso unmittelbar und echt geklungen hätten, darf bezweifelt werden.

Autobiografie mit 35 Jahren

Das Buch erschien bereits 2002. Eine Art Autobiografie mit 35 Jahren. Er habe einem Verlagswunsch nachgegeben. „Ein Leben besteht nicht aus dem, was geschehen ist, sondern aus dem, was wir erinnern“, sagt er nicht zu unrecht. Benannt ist das Buch nach dem Platz, auf dem die Schaustellerkinder bei der Vorstellung saßen und sich böse Blicke des Clowns einfingen, weil sie nicht bezahlten. Nein, eine richtige Autobiografie sei es dann doch nicht. Eher das persönlich gefärbte Porträt einer Welt, die es in dieser Form schon lange nicht mehr gebe.

Eisermanns Kindheit war eine ständige Tournee. Nie war er länger als zwei Wochen an einem Ort. Rund 220 Schulwechsel habe er hinter sich. Ein Zirkuspferd ohne festen Stall. Mit 17 bewarb er sich an der Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München, fand in George Tabori seinen Lehrer und erhielt für die Titelrolle in „Kaspar Hauser“ Auszeichnungen auf der ganzen Welt. Für seine Hauptrolle in Joseph Vilsmaiers Verfilmung von Robert Schneiders Roman „Schlafes Bruder“ wurde er hoch gelobt. Der Film wurde für einen Golden Globe nominiert.

Auch im Parktheater war Hollywood präsent. Vor allem in Person von Liza Minelli. Die Schauspielerin und Sängerin schien einen immensen Einfluss auf den jungen Mann gehabt zu haben, wie sich an dem knapp zweistündigen Abend bestätigen sollte. Seine erste „Begegnung“ mit ihr war auf dem Rummelplatz: In Form einer Marionette, die irgendwo zwischen Karussell und „Hau den Lukas“ lasziv das bestrumpfte Holzbein schwang. Als 13-Jähriger trat Eisermann erstmals mit einer Liza-Minnelli-Imitation in Gaststätten und Dorfdiscos auf. Später als Schauspieler hat er sie dann auch persönlich getroffen.

Der Jahrmarkt als Mikrokosmos, als eigener Kulturraum. „Dort ist alles entstanden. Die Bänkelsänger, die Mini-Tragödien in Versform verbreiteten, waren die Vorläufer der Zeitungen. Karussells fuhren schon elektrobetrieben und beleuchtet ihre Runden, als in den Häusern noch Gaslampen brannten. Und das Kino ist durch die Cinematografie der Brüder Lumière auf dem Jahrmarkt zur Weltattraktion geworden“, schreibt er. Bei der Lesung fällt er gelegentlich in den marktschreierischen Tonfall der Schausteller, rollt das „r“ und poltert mit Superlativen. Auch die Schauspieler seien schließlich einst auf dem Jahrmarkt aufgetreten und erst später in Theatern sesshaft geworden. „Ich bin mit Leib und Seele Schausteller. Auch als Schauspieler stelle ich etwas zur Schau.“ Im Gegensatz zur Bühne sei diese Ur-Kultur aber niemals staatlich gefördert worden, sagt er in einem vorwurfsvollen Unterton.

Auch eine Art von Therapie

Eisermanns Kunst hat von diesem sozialisierenden Umfeld profitiert. Wo es fast nur darum geht, etwas vorzugeben, zu behaupten oder darzustellen reifte eine Begabung heran, die mehr Bauchgefühl statt Kopflastigkeit verkörperte und gerade deshalb so erfolgreich war. In seinem Buch verklärt er aber nicht nur, er berichtet auch vom Existenzkampf eines hart arbeitenden Personals, das sich mit Eisenschlucken, Feuerspucken oder monströsen Metamorphosen das Brot verdienen muss. Die Einsamkeit im Wohnwagen, die Sehnsucht des fahrenden Volks: ein Stoff, wie für ein Buch gemacht. Seine – nicht nur – autobiografischen Zeugenberichte sind Erinnerungen und Dokumente einer Selbstfindung. Für Eisermann war das Schreiben auch eine Art therapeutische Aufarbeitung eines abgeschlossenen Kapitels Vergangenheit. Ein aufrichtiger, authentischer Text ohne große literarische Ansprüche, aber mit genügend Fleisch und Blut zum Kompensieren.

