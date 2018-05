Anzeige

Bensheim. Die Eröffnung der Awo-Kita Stubenwald im Spätsommer 2015 war eine Premiere für Bensheim: Zum ersten Mal wurde eine Kindertagesstätte in einem Gewerbegebiet gebaut. Die Kritik an dem Vorhaben war vor allem seitens der politischen Opposition nicht gering.

Knapp drei Jahre später sind die Zweifel verflogen. Die Einrichtung ist ausgebucht, gut nachgefragt und wird nun sogar erweitert, weil die Stadt sonst ab Herbst den rechtlichen Anspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs nicht mehr garantieren könnte.

Allerdings wird der Ausbau ebenfalls eine Premiere sein. Die drei neuen Gruppen entstehen im benachbarten Bürogebäude Vista. Auf 600 Quadratmetern plus Außenbereich werden gegen Ende dieses Jahres 56 Kinder ausreichend Platz zum Toben haben. Das Vorhaben wird bereits seit einigen Wochen erörtert, am Donnerstag segnete die Stadtverordnetenversammlung das Projekt mehrheitlich ab. Lediglich die FDP in Person von Fraktionschef Holger Steinert enthielt sich. dr