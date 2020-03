Eine klare Ansage für die Sparkasse

Bensheim.Deutlich wurde Bürgermeister Rolf Richter bei seiner Rede am Donnerstag vor den CDU-Mitgliedern in Sachen Sparkasse. Diese sieht er sowohl wirtschaftlich als auch bezüglich der räumlichen Situation nicht optimal aufgestellt. „Der Vorstand ist hier gefordert, den Aufsichtsgremien Lösungen zu präsentieren und diese erfolgreich umzusetzen“, betonte Richter, der zugleich Vorsitzender des Verwaltungsrats ist.

Es sei insofern notwendig gewesen, baulich alle Alternativen zu prüfen, um nicht mit der ersten Lösung alternativlos zu sein. „Aber auch hier eine klare Aussage von mir als Bürgermeister: Wenn irgend möglich und finanziell darstellbar, muss die Sparkasse in der Innenstadt bleiben.“ Schließlich sei es sein Ziel, eine attraktive Innenstadt zu erhalten und gestalten. Das Geldinstitut hat zwei Neubau-Varianten in die engere Wahl genommen – bei einer davon würde ein Neubau für die Verwaltung am Berliner Ring entstehen.

Ständiger Strukturwandel

Das Zentrum sei ein Identifikationsfaktor für die Bürger der Stadt. Diese sei, wie alle anderen auch, in einem ständigen Strukturwandel. Deshalb brauche man ein „Stadtmarketing, das den Namen verdient“ und mit Werbung, digitalen Auftritten und vielem mehr gemeinsam mit allen Akteuren die Innenstadt lebendig gestaltet.

Auch auf den Marktplatz kam der Amtsinhaber zwangsläufig zu sprechen. Der Schorschblick als ein Element des Konsens aus dem Bürgerdialog ist für ihn viel mehr als nur die technische Umsetzung von Blickachsen. Letztlich gehe es aber nicht nur um den Marktplatz.

„Die Innenstadt ist mehr – von der Öffnung der Lauter bis zur Neuordnung der Spielplätze.“ Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sollen in diesem Jahr – wie berichtet – mehrere Punkte angegangen werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020