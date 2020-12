Eine Kreuzung mit Wegekreuz

Wie aus der Zeit gefallen steht das steinerne Kreuz am Ritterplatz ganz am nordwestlichen Rand des strömenden Verkehrs. Von der Ampel aus hat man eigentlich einen guten Blick darauf, doch bei den meisten stellt sich bestenfalls eine kurze Irritation ein („Was macht denn das hier?“), bevor die Beobachtung der vielen Lichtzeichen wieder unsere volle Aufmerksamkeit fordert.

Das 1710 in Sandstein errichtete Kreuz war eine Stiftung des Bensheimer Stadtschreibers Johann Heinrich Lippert. Es ist das älteste einer kleinen Gruppe vergleichbarer Kreuze im Bensheimer Stadtgebiet und steht als einziges wohl noch (fast) am ursprünglichen Ort. Jedenfalls zeigt der älteste im Bensheimer Stadtarchiv erhaltene Stadtplan aus dem Jahr 1834 das Kreuz schon ungefähr dort, wo es heute steht. Allerdings sind sowohl der vierseitige Sockel als auch das Kreuz erneuert worden. Original sind aber der lebensgroße Korpus mit dem barock bewegten Lendenschurz und die Schriftrolle mit den Buchstaben INRI. Weitere Inschriften sind nicht erhalten.

Orientierungspunkte auf Karten

Kreuze wie dieses wurden seit dem 14. Jahrhundert nur in katholischen Regionen errichtet, häufig auch außerhalb von Ortschaften – als Flurkreuze an herausragenden Stellen, zum Beispiel auf Anhöhen und an Weggabelungen. Noch heute sind diese Kreuze als Orientierungspunkte auf topographischen Karten verzeichnet.

Doch war ihre Funktion als Wegzeichen zweitrangig. In erster Linie sollten sie zum Innehalten und zum Gebet aufrufen. Sehr oft gibt es auch eine entsprechende Inschrift. Noch heute werden diese Kreuze im Rahmen von Prozessionen besucht und im Alltag von religiösen Menschen in ihre persönliche Glaubensausübung eingebunden. Auch am Ritterplatz sieht man häufig frischen Blumenschmuck und eine brennende Kerze.

Während die Reformation diese Art der Religiosität ächtete, setzte im 17. Jahrhundert bei den Katholiken ein regelrechter Boom der Errichtung neuer Wegekreuze ein. Die in Bensheim erhaltenen stammen aber alle erst aus dem 18. Jahrhundert und später. Neben dem Kreuz am Ritterplatz gibt es noch das heute vor dem Albertusheim an der Heidelberger Straße stehende Wegekreuz, das 1758 an der Ecke zur Friedhofstraße errichtet wurde. Am Sockel ist noch eine verwitterte Inschrift und am Fuß des Kreuzes soll sich ein Medaillon befunden haben mit den Worten: „O Ihr alle die ihr Fürüber gehet, sehet, ob Ein solcher schmerz seye wie meiner ist. Threni Cap 1“ – ein Zitat der biblischen Klagelieder (1.12).

Schönberger Kreuz von 1915

Ein weiteres barockes Sandsteinkreuz steht jetzt an der Einmündung der Gartenstraße in die Rodensteinstraße. Es war an der Wormser Straße bei der Einmündung des Hohenweges gestiftet worden. Die Inschrift am Sockel erklärt auch, von wem: „Aufgericht/Von Johan/nes gaudeler/und Elisabeta/seyne ehliche/haus/frau/Im Jahr 1776 den 17 Abrill“. Darüber, direkt am Fuß des Kreuzes und durch den davor abgelegten Schmuck schwer zu entdecken, gibt es eine weitere Inschrift – sie wiederholt den Wortlaut des Kreuzes von der Heidelberger Straße.

Inzwischen aus dem Stadtbild verschwunden ist das stark beschädigte Kreuz, das bis vor einiger Zeit an der Nibelungenstraße 35 stand und kurz nach 1800 entstanden sein soll. Noch jünger ist das als Schönberger Kreuz bekannte Flurkreuz, das am Knodener Höhenweg in der südöstlichsten Ecke der Schönberger Gemarkung an der Grenze zu den Nachbardörfern Gronau und Wilmshausen steht.

Es wurde im Ersten Weltkrieg 1915 als Stiftung der Fürstin Marie von Erbach-Schönberg errichtet und von Heinrich Metzendorf gestaltet. Interessant ist, dass dieser dazu einen alten Wegweiserstein umgestaltete – und die Wegangaben beibehielt. Als Inschrift findet sich die Mahnung nach Jeremias 22.29: „O Land, Land, Land / höre des Herrn Wort.“

Das jüngste Flurkreuz auf Bensheimer Gemarkung findet sich in Fehlheim. Im Rödchen wurde 1938 ein Steinkreuz mit kleinem Metallkorpus errichtet: „Gestiftet von den Jünglingen und Jungfrauen der katholischen Pfarrgemeinde Fehlheim 12. Juni 1938“ – ein unübersehbares Zeichen der Selbstbehauptung während der Nazidiktatur.

Früher ein Ort zum Innehalten

Am Ritterplatz geriet das alte Wegekreuz indessen in den Sog der Geschichte. Der ehemalige Platz vor den Toren der Stadt entwickelte sich zunehmend zur Kreuzung. Nicht mehr innehalten war und ist hier gefragt, sondern das gleichmäßige Vorüberströmen. Dass sich hier Verkehrswege kreuzen, ist nicht neu: Verbindungswege vom Odenwald in die Ebene und von Nord nach Süd die Bergstraße entlang gab es hier seit alter Zeit.

Doch war eine Kreuzung der Wege früher eher ein Haltepunkt als ein Hindernis. Ein Ort, um Gasthäuser zu errichten – und Wegekreuze. Noch der Stadtplan von Bensheim aus dem Jahr 1924 zeigt den Ritterplatz als echten Platz, der nicht lediglich dem Durchfluss diente. Im Gegenteil – die Straßen zweigen nur als kleine Rinnsale von ihm ab. Das würde heute nervlich niemand mehr aushalten – geschweige denn die Worte hören: „O Ihr alle die ihr Fürüber gehet, sehet, ob Ein solcher schmerz seye wie meiner ist“.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020