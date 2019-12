Eine neue barocke Inspiration

Bensheim.Gleich mehrere Premieren präsentierte die Deutsche Philharmonie Merck bei ihrem traditionellen adventlichen Benefizkonzert zugunsten von „Bensheim hilft“ in der Stadtkirche Sankt Georg. Der erstmals als Leiter des Orchesters gastierende englische Geiger Adrian Chandler hatte dafür ein wahrhaft exquisites Raritätenprogramm zusammengestellt, wie es so zuvor wohl noch nie in Bensheim erklungen sein dürfte.

Entdeckungsfreudige Barockfans kamen hier mit Fundstücken von Giovanni Lorenzo Gregori (1663-1745), Evaristo Felice dall’Abaco (1675-1742), Giuseppe Valentini (1681-1753) und Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1750) voll auf ihre Kosten. Dazu gesellten sich die Komponistengrößen Antonio Vivaldi (1678-1741) und Pietro Antonio Locatelli (1695-1764), von denen Chandler allerdings auch eher selten aufgeführte Werke vorstellte.

Der Brite (*1974) gehört als Geigenvirtuose, Musikforscher und Gründer des Originalklangensembles „La Serenissima“ zu den wichtigsten Barockexperten seines Landes. Wie perfekt die Chemie zwischen ihm und den Darmstädtern offenbar stimmte, bewies schon das einleitende Vivaldi-Concerto G-Dur RV 575 für zwei Violinen (Adrian Chandler, Matthias Metzger) und zwei Violoncelli (Kirill Timofeev, Sonja Schröder). Die 16-köpfige Barockformation der Merck-Philharmoniker spielte so wunderbar beseelt und inspiriert, dass man dieser ersten Zusammenarbeit noch viele Neuauflagen wünschen möchte. Ähnlich erfrischend vermittelte sich Chandlers besondere Vivaldi-Leidenschaft im mit zwei Sologeigen besetzten G-Dur-Concerto RV 516, dessen langsamer Satz wie bei RV 575 zu den lyrischen Höhepunkten des Abends zählte.

Kühner Virtuosengeist

Das Programm belegte eindrucksvoll, welche Vielfalt gerade die italienische Komponistenszene der Barockzeit bot. Markantes Temperament sprach bereits aus dem 1698 gedruckten kurzen Concerto grosso g-moll opus 2/9 des in Lucca wirkenden Gattungspioniers Giovanni Gregori.

Einen beachtlich kühnen Virtuosengeist verriet der Florentiner Giuseppe Valentini in seinem d-moll-Concerto opus 11/2, dessen fast rhapsodisch schweifender Allegro-Mittelsatz Chandlers ganze spielerische Brillanz zur Entfaltung brachte. Als wahren Ohrwurmreigen auf Händel-Niveau (besonders schön „Aria“ und „Giga“) erlebte man das B-Dur-Concerto opus 5/4 des in Verona geborenen Münchner Hofmusikers Evaristo Felice dall’Abaco. Expressive Harmonik und edles Melos betörten im Concerto grosso c-moll opus 1/11 (1721) des aus Bergamo stammenden Corelli-Schülers Pietro Locatelli, der wegen seiner extravaganten Geigenkunst „Paganini des 18. Jahrhunderts“ genannt wurde.

Zur absoluten Programmkrönung geriet die aus sieben höchst eingängigen Sätzen bestehende D-Dur-Ouvertüre des gebürtigen Bolognesers und Stuttgarter Hofkapellmeisters Giuseppe Brescianello, die nicht nur in ihrem prachtvollen „Chiaccona“-Finale ebenfalls keinen Händel-Vergleich zu scheuen brauchte.

Adrian Chandlers eigene Rekonstruktionsfassung dieses Werkes war ein echter Coup, der entschieden Appetit auf mehr machte. Ähnliches galt für den Kopfsatz aus Brescianellos g-moll-Ouvertüre, den die begeisterten Besucher in der zu drei Vierteln gefüllten Stadtkirche als Zugabe serviert bekamen.

Der Verein „Bensheim hilft“ will mit dem von der Deutschen Philharmonie Merck zur Verfügung gestellten Teil der Konzerteinnahmen erneut Opfer jüngster Naturkatastrophen unterstützen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019