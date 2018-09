Eine originelle Klangreise mit Entdeckungen

Bensheim.Originelle Klangreise zum Auftakt der Bensheimer Musiktage: Schweden, Polen, Tschechien, Frankreich, Irland, China und Nordamerika waren die Stationen beim traditionellen Herbstkonzert des Collegium Musicum Bergstraße im Parktheater. Chopins f-moll-Klavierkonzert opus 21 (1830) und der junge russische Pianist Alexander Koryakin standen im Mittelpunkt eines abwechslungsreichen Programms, für das der findige Dirigent Bart Berzonsky ansonsten wieder einmal tief in die Raritätenkiste gegriffen hatte. Für die meisten Stücke seiner exquisiten Auswahl dürfte es an diesem Abend sogar die Bensheimer Premiere gewesen sein.

Dazu zählten schon die einleitenden fünf Kostproben aus den zunächst dem Lieblingsinstrument Violine zugedachten „Schwedischen Tänzen“ opus 63 (1892) von Max Bruch. Orchestriert hat er sie „eigentlich nur zu meinem Privatvergnügen und weil ich nie etwas ohne die Farben denken kann“. Natürlich wollte der Komponist seinem alten Rivalen Brahms Konkurrenz machen: „Es ist keine Frage, dass diese Sachen zu Fuß und zu Pferd gesotten, gebacken und gebraten sich schnell und leicht verbreiten werden, wie z. B. die Ungarischen Tänze“. Obwohl dies bekanntlich nicht ganz klappte, sind Bruchs urromantische Arrangements höchst eingängiger Liedvorlagen durchaus ähnlich reizvolle Kostbarkeiten. Schönste Beispiele hielt die vom CMB vorgestellte Fünferkollektion parat, in der vor allem die beiden mit viel gesanglicher Wärme erfüllten Adagio-Sätze zu charakteristisch süffigen Ohrwürmern gerieten.

Der 1988 im sibirischen Jakutsk geborene Pianist Alexander Koryakin ist seit 2014 Mitglied der durch namhafte Absolventen wie Martin Stadtfeld, Christopher Park, Dirk Mommertz (Fauré-Quartett) oder Evgenia Rubinova bestens ausgewiesenen Frankfurter Klavierklasse von Lev Natochenny. So konnten die enorme klangliche Sensibilität, stupende technische Souveränität und exzeptionelle künstlerische Reife seiner Bensheimer Chopin-Darbietung kaum überraschen. Geschmackvolle Brillanz ohne jedes auftrumpfende Virtuosengehabe in den Ecksätzen, dazu feines Phrasierungs- und Verzierungsgespür im wunderbar kantablen As-Dur-Larghetto: Der sympathisch zurückhaltende Russe erwies sich als Chopin-Poet de r nobelsten Sorte. Dem insgesamt beeindruckend präzise umgesetzten Orchesterpart hätte man lediglich im vergleichsweise moderat daherkommenden „Allegro vivace“-Finalsatz noch etwas gelösteren Schwung gewünscht. Der Beifall für diese von gutem Zusammenspiel getragene Interpretation war aber allemal verdient.

Mit den beiden Eingangsnummern aus Dvoráks zehnteiliger Sammlung „Legenden“ opus 59 (1881) erinnerte das CMB nach der Pause besonders beseelt an ein trotz seiner lyrischen Schönheiten allzu wenig bekanntes Schwesterwerk der „Slawischen Tänze“. Hörenswert farbenreich gelangen auch die mit herausragenden Oboensoli aufwartende Ravel-Pavane (1910), das spritzige Liedarrangement „Molly on the Shore“ (1914) des australischen Wahl-Amerikaners Percy Grainger und zwei ebenfalls charmant folkloristische Sätze aus dem 24-teiligen Zyklus „Chinese Sights and Sounds“ (1991) von Yuankai Bao (*1944). Große Besetzung mit sattem Bläserapparat gab es nicht zuletzt im erfrischend buntscheckigen Programmfinale „Jubilee“ aus den 1904 vollendeten „Symphonic Sketches“ des US-Musikpioniers George Chadwick.

Als Rausschmeißer erklatschte sich das Publikum im zu zwei Dritteln gefüllten Parktheater eine Wiederholung von Graingers irischem Schmankerl.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018