Eine Pfarrerin für zwei Gemeinden

Schönberg/Wilmshausen.In einem festlichen Gottesdienst in der voll besetzten Marienkirche in Schönberg wurde Uta Voll von Dekan Arno Kreh am Sonntag offiziell als Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen eingeführt und gesegnet.

Ganz fremd ist die 55-Jährige den Gemeindemitgliedern nicht. Nach dem überraschenden Weggang von Pfarrerin Inga von Gehren und deren Umzug mit der Familie

...