Eine Reise durch das Reich der Mitte

Bensheim.China, das Reich der Mitte, gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit. Der Referent der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Kurt Seilheimer, präsentiert in seinem Vortrag Bilder einer Reise quer durch das Land: von Peking über Xian und Guilin bis nach Shanghai.

Neben Informationen zu Städten und zur Natur beleuchtet er die Geschichte sowie die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation. Was uns Europäer von den Chinesen unterscheidet, skizziert er zum Abschluss anhand humorvoller Piktogramme. Der Vortrag findet am Freitag, 29. März, von 19 bis 20.30 Uhr im Volkshochschulgebäude, Am Wambolterhof 2, statt. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter 06251/1729621 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019