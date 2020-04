Eine solche Schule bringt für alle nur Vorteile

„Eltern kämpfen für Erhalt der Grundschule“, BA vom 7. April

Wie kann es sein, dass die Bensheimer Kirchbergschule, in der schon seit 30 Jahren die heute überall geforderte Inklusion gelebt wurde und durch die Gemeinschaft von Grund- und Förderschule unter einem Dach wunderbar funktioniert hat, nun auf einmal dem „Schulgesetz, das so ein Modell nicht vorsieht“ nicht entsprechen soll?

Heißt das, für die Kirchbergschule galten 30 Jahre lang gar keine oder spezielle gesetzliche Ausnahmeregelungen? Und warum ist es, wenn es denn ein solches Schulgesetz gibt, nicht möglich, die beiden Schulen weiterhin unter einem Dach beizubehalten mit rechtlich eigenständiger Leitung?

Schulweg verdoppelt sich

Und wie kann es sein, dass stattdessen nun die Grundschüler aus dem Kirchbergviertel, die ihre im Viertel liegende Schule bisher selbstständig und relativ gefahrlos zu Fuß erreichen konnten, nun auf einmal gezwungen sein sollen, einen mehr als doppelt so weiten Schulweg (zur Kappesgärten- oder Schillerschule) bewältigen zu müssen, der so viele und teilweise unübersichtliche und gefährliche Straßenüberquerungen notwendig macht, dass auch diese Kinder zukünftig wohl im Auto der Eltern zur Schule gebracht werden (müssen), was nicht nur das ohnehin hohe Verkehrsaufkommen noch mehr erhöht, sondern auch die für ihre Entwicklung so wichtige Selbstständigkeit der Kinder beeinträchtigt?

Wie kann es darüber hinaus sein, dass die beiden für die Aufnahme der bisherigen Grundschüler der Kirchbergschule vorgesehenen Schulen diese so ohne Weiteres aufnehmen können?

Wichtige Erfahrung

Unsere drei Kinder haben schon vor 40 Jahren in München ihre Grundschuljahre in einer der ersten Integrationsschulen ihrer Art, der Montessorischule der Aktion Sonnenschein, als eine ganz besonders wichtige Erfahrung für ihre weitere Entwicklung erlebt.

Umso mehr haben wir uns gefreut, dass es auch in Bensheim eine solche Schule gibt, die für alle Beteiligten nur Vorteile bringt. Wir fänden es äußerst traurig, wenn diese Chance für die Bensheimer Kinder verlorengehen sollte.

Christine Will

Bensheim

