Eine spannende Biografie

Auerbach.Das Wort Dame ist etwas aus der Mode gekommen, doch wer Elfriede Lampl trifft, der weiß, was mit diesem Wort im positivsten Sinne gemeint ist. Am Freitag feiert die Seniorin in ihrer Wohnung in Auerbach ihren 95. Geburtstag.

Unterstützt von ihrer Familie führt sie in ihrem eigenen Haushalt und erledigt ihre Einkäufe selbst. Zur Welt kam Elfriede Beteit, so ihr Mädchenname, am 20. September 1924 im westfälischen Bünde, aber bereits im Alter von sieben Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Ostpreußen.

Schicksalhafte Ereignisse

Die Familiengeschichte wäre wahrscheinlich eine gute Vorlage für ein Drehbuch über die schicksalhaften Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges floh die Familie vor der heranrückenden russischen Armee in Richtung Westen.

Während Elfriede Lampls Mutter über den Landweg floh, ist sie noch als Krankenschwester im Einsatz. Mit dem letzten Schiff, das in Ostpreußen ablegt, schaffen auch sie und ihre zwei Schwestern die Flucht. „Eigentlich durfte wegen der Überfüllung des Schiffes niemand mehr an Bord, aber wegen meiner Krankenschwesteruniform wurde ich dann doch noch mit meinen Schwestern mitgenommen“, erinnert sich Elfriede Lampl an jene schicksalhaften Tage im Januar 1945. In Greding im bayrischen Altmühltal fand sie ein neues Zuhause. Später lebte sie zehn Jahre in München und arbeite als technische Laborantin bei der Firma Siemens. In Greding hatte sie bereits ihren späteren Ehemann Walter Karl Lampl kennengelernt, der in Lorsch arbeitete. Und so kam Elfriede Lampl an die Bergstraße.

Managerin einer Kleinfamilie

Jetzt war sie „Managerin“ eines kleinen Familienunternehmens mit zwei Kindern. Nach fünf Jahren zog die Familie nach Hochstädten. Als die Kinder älter waren, arbeitete sie als Betreuerin bei der Behindertenhilfe Bergstraße in Auerbach. Leider verstarb ihr Ehemann bereits im Jahre 1984. Seit dem Jahr 1986 wohnt Elfriede Lampl in Auerbach. Ihre große Leidenschaft war bis ins hohe Alter das Reisen, sie führten sie mit dem Flugzeug nach Südafrika, Marokko oder Ägypten oder mit dem Auto durch Europa. Bis vor drei Jahren saß Elfriede Lampl noch selbst am Steuer, da aber ihre Augen schlechter wurden, hat sie das Autofahren aufgegeben.

Zu den Gratulanten, die der rüstigen Seniorin zum 95. Geburtstag gratulierten, gehörten neben der Familie mit fünf Enkeln und einem Urenkel auch Bürgermeister Rolf Richter, der nicht nur die Urkunden der Stadt Bensheim und des Kreises Bergstraße überreichte, sondern auch eine Notfalldose für den Haushalt mitbrachte. tn

