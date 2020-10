Eine Torte zum Jubiläum

Bensheim.Zum Jubiläum eine Torte, das passt fast immer und in diesem Fall ganz besonders. Es waren Edith und Günter Sauerbrey, die in dieser Woche in Bensheim Diamantene Hochzeit feierten, vielen in der Stadt und Umgebung sind sie als langjährige Inhaber der gleichnamige Bäckerei bekannt.

Inzwischen genießen sie den Ruhestand, und das bei bester Laune, wie sie an ihrem Festtag zeigten. Glückwünsche kamen an diesem Tag unter anderem von Bürgermeister Rolf Richter. In geselliger Runde mit dem Rathauschef plauderte das Ehepaar über sich und sein Leben. Zur Familie gehören eine Tochter, ein Sohn sowie vier Enkel. Edith Sauerbrey, Jahrgang 1939, ist in Auerbach aufgewachsen, ihr Mann, Jahrgang 1937, kommt aus Büdingen.

Kennengelernt habe sie sich an der Bergstraße, und hier sind sie alsdann auch geblieben. Mehr als dreißig Jahre führte der gelernte Bäcker gemeinsam mit seiner Frau und mit Unterstützung aus der gesamten Familie, Oma und Uroma halfen kräftig mit und oft auch Nachbarn, seine Bäckerei. Generationen von Kindern waren bei ihnen in der Backstube, später im Bürgerhaus, zu Gast, wenn in der Adventszeit Lebkuchenhäuser gebacken wurden. Die Teilnahmegebühr spendeten die Sauerbreys an die Kinderkrebshilfe, in Summe umgerechnet 20 000 Euro kamen so über die Zeit zusammen. Und auch sonst waren und sind die Eheleute an vielen Stellen präsent.

Günter Sauerbrey erzählt von Fußballspielen Bäcker gegen Metzer, bei denen er in der Verantwortung war und wo er manchen Prominenten aus der Region begrüßen konnte. Er und seine Frau sind noch heute in ihren Jahrgängen aktiv, ebenso engagiert sich Edith Sauberbrey bei der Awo in Auerbach. Zu den Hobbys von Günter Sauerbrey zählt die Musik, in drei Kapelle spielt er , und als Alleinunterhalter hat er sich einen Namen gemacht. Zudem gehört der dem Darmstädter Männerbund „Schlaraffen“ an, im Zentrum des Wirkens der Gruppe stehen Kunst, Freundschaft, Humor. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020