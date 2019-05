Eingangstür hielt Einbrechern stand

Bensheim.Nichts zu holen gab es für bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einer Bäckerei in der Beginenstraße. Zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Freitag versuchten bislang noch unbekannte Täter eine Seitentür des Anwesens aufzuhebeln.

Sachschaden von 500 Euro

Die Tür hielt den Versuchen der Kriminellen jedoch stand. Ohne Beute mussten sie das Weite suchen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim zu melden, 06251/84680. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.06.2019