Bensheim.Mit rund 200 Euro Bargeld hat ein bislang noch unbekannter Täter nach einem Einbruch in einen Asia-Laden in der Fehlheimer Straße am frühen Dienstagmorgen (20.) die Flucht ergriffen.

Gegen 2.45 Uhr warf der Kriminelle die Glasscheibe der Eingangstür mit einem Stein ein und drang in den Verkaufsraum ein. Hier ging er gezielt zur Kasse, entwendete das Geld und suchte anschließend das Weite.

Nach ersten Erkenntnissen war der Unbekannte etwa 1,80 Meter groß, schlank und war mit einem hellen Kapuzenshirt bekleidet.