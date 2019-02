Einhäuser Facebook-Gruppe: Am Anfang stand der „Feuerteufel“

Einhausen.Wenn sich mal wieder der geliebte Kater aus dem Staub gemacht hat, ein mobiler Blitzer auf Temposünder lauert oder eine Vereinsveranstaltung ansteht: Viele Bürger tauschen sich mittlerweile über lokales Geschehen in ortsbezogenen Facebook-Gruppen aus. Sie dienen so manchem als digitaler Ersatz für den Klatsch und Meinungsaustausch am Wirtshaus-Stammtisch, für den Suchaushang am Laternenpfahl, aber auch als ernsthafte Diskussionsrunde.

Auch viele Lorscher Mitglied

Eine der angesichts der Ortsgröße erfolgreichsten Gruppen an der Bergstraße dürfte „Einmalig – Einhausen“ sein. 1698 Mitglieder hatte die Gruppe gestern Mittag, fast täglich gibt es Neuanmeldungen. Die Weschnitzgemeinde hat derzeit etwas über 6400 Einwohner mit Hauptwohnsitz. „Die meisten unserer Mitglieder sind Einhäuser. Es gibt jedoch auch viele Lorscher, Bürstädter und Bensheimer, die der Gruppe angehören“, sagen Boris Auer und Sven Helwig.

Die beiden Administratoren der Gruppe waren in dieser Woche zu einem Gesprächstermin beim Bergsträßer Anzeiger in Bensheim zu Gast. Dritte im Bunde ist Uli Knaup, die aktuell in Norddeutschland wohnt, über die Facebook-Gruppe jedoch Kontakt in ihre Heimatgemeinde hält.

Dass „Einmalig – Einhausen“ so erfolgreich ist, hat wohl auch etwas mit der ernsten Historie zu tun. Boris Auer gründete die Gruppe 2015 vor dem Hintergrund der damaligen Brandstiftungsserie in Einhausen unter dem Namen „Feuerteufel Einhausen“.

„Stimmung war stark aufgeheizt“

„Die Stimmung in der Bevölkerung war damals stark aufgeheizt. Die Bürger brauchten eine Plattform, um ihren Unmut nach Außen zu tragen“, berichtet er. Waren es zu Beginn zehn Mitglieder, kamen rasch immer mehr hinzu. „Um die 50 pro Woche“, erinnert sich Auer. Die Leute zur Wachsamkeit aufzufordern, ohne Panik zu sähen, war für den Admin ein schwieriger Spagat. „Viele wollten eine Art Bürgerwehr ins Leben rufen. Da war ich strikt dagegen“, sagt er. Allerdings gab es regelmäßige „Spaziergänge“ von Einhäusern, um dem „Feuerteufel“ Einhalt zu gebieten. „Irgendwann stand dann die Kripo in unserem Geschäft in Lorsch und bat uns, das Pensum unserer Aktivitäten herunterzufahren“, sagt Boris Auer, der dann sogar angeboten hatte, die Facebook- Gruppe zu schließen. Doch soweit kam es nicht. Und schließlich wurde der aus dem eigenen Ort stammende Brandstifter Anfang November 2015 gefasst.

Was nun? Zusammen mit dem in der Nachbarschaft wohnenden Sven Helwig entschied sich Boris Auer am 8. November 2015 „den Hebel umzulegen und den neuen Gruppennamen ,Einmalig – Einhausen’ mit positiver Energie ins Leben zu rufen“. Uli Knaup kam als Gestalterin und Ideengeberin hinzu. Sie entwickelt unter anderem die variierenden Seitenköpfe mit dem Giggel.

Ziel sei es gewesen, „ein Sprachrohr für Einhäuser und Lorscher Bürger zu sein, die den schnellen Buschfunk bevorzugen“. Über 1000 Mitglieder habe die Gruppe zum damaligen Zeitpunkt bereits gehabt. „Wir haben gemerkt: Da ist Zug auf der Kette“, sagt Boris Auer.

Und der hält bis heute an: Um die 30 Anfragen nach einer Mitgliedschaft erhalten die Administratoren derzeit pro Woche, berichtet Sven Helwig. Nicht jeder wird hereingelassen. Rund die Hälfte aller Bewerbungen kämen aus dubiosen Quellen aus dem Ausland. So mancher wolle erfolgreiche Facebook-Communitys nutzen, um Werbung oder religiöse Botschaften zu platzieren.

Neue Sicherheitsfrage

Seit einigen Wochen hat man ganz abwegigen Bewerbungen durch eine vorgeschaltete Frage einen Riegel vorgeschoben. „Was ist das Wappentier von Einhausen?“ Wer dieses Rätsel nicht lösen kann, kommt erst gar nicht in die engere Wahl, um Mitglied zu werden. Den meisten Bergsträßer Bürgern dürfte die Antwort nicht schwerfallen. Ebenso Exil-Einhäusern, von denen einige über Facebook Kontakt in ihre alte Heimat halten. „Wir haben zwei oder drei Mitglieder aus dem Ort, die in die USA ausgewandert sind“, sagt Helwig.

Eine kommerzielle Nutzung der Gruppe – insbesondere von außerhalb – will das Adminteam auf jeden Fall verhindern. Wenn jedoch ein örtliches Unternehmen ausnahmsweise eine Veranstaltung ankündigen möchte, drücken die drei Verantwortlichen mal ein Auge zu.

Auch ansonsten versuchen Auer, Helwig und Knaup, sich inhaltlich nicht zu stark einzumischen. „Wir sind glücklich, dass sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat“, sagt Auer. Und das zumeist mit einem guten Umgangston. Nur selten müssen die Admins restriktiv eingreifen. Ein Auge habe man darauf, dass sich Mitglieder nicht gegenseitig diffamieren. Auch, wenn sich Diskussionen zu „Endlosschleifen“ entwickeln, greifen die Admins schon mal ein.

Nicht mehr privat

Im Vergleich zur Gesamtzahl der Mitglieder ist die Gruppe derjenigen, die regelmäßig aktiv posten, eher überschaubar. Zehn bis 20 Personen beteiligen sich dauerhaft an den Diskussionen. Nach Einschätzung von Auer und Helwig ist dabei nicht jedem bewusst, dass es sich angesichts von fast 1700 Mitgliedern längst nicht mehr um private Gespräche handelt. Gleichzeitig führte der virtuelle Kontakt schon zu realen Treffen. „Wir hatten auch schon mal die vage Idee, einen Stammtisch der Gruppe zu initiieren – dann mit echtem Bier“, sagt Sven Helwig.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019