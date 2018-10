Einkaufen bei Kerzenschein

Bensheim.Auch in diesem Jahr lädt der Verein „Bensheim Aktiv“ für Freitag (2.) zum Nightshopping in der Bensheimer Innenstadt ein. Das romantische Einkaufserlebnis bei Kerzenschein verspricht mit einigen Attraktionen ein Ereignis der besonderen Art. Es gibt viel zu entdecken bei der diesjährigen Ausgabe, an der ein Großteil des Bensheimer Einzelhandels noch lange nach den regulären Öffnungszeiten seine Pforten für Gäste öffnet. Bis 23 Uhr erwartet die Besucher ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie mit Hunderten von Kerzen, Lichtern und einigen Highlights in der Fußgängerzone und in den teilnehmenden Geschäften.

Geschmückte Brunnen

Ein Hingucker des Abends werden die liebevoll geschmückten und illuminierten Brunnen sein, die mit schwimmenden Seerosenkerzen und einem stimmigen Beleuchtungskonzept einen passenden Rahmen für die Veranstaltung bilden. Eben diese Brunnen werden von der Gastführerin der Stadt Bensheim, Lieselotte Woißyk, in einer besonderen Brunnenführung geschichtlich vorgestellt. Die kostenlose Führung beginnt um 18 Uhr am Bürgerwehrbrunnen.

Die Höhepunkte des Abends sind einerseits die aufwendig verkleideten Walking Acts, die als Stelzenläufer sich durch die Stadt bewegen und das Publikum verzaubern wollen. Desweiteren werden drei spektakuläre Feuershows an folgenden Standorten stattfinden: 20 Uhr in der oberen Bahnhofstraße, 21 Uhr am Bürgerwehrbrunnen und um 22 Uhr am Hospitalbrunnen

Als Herzstück der Veranstaltung wird die Feuerwehr ein großes Lagerfeuer auf dem Marktplatz anzünden, bei dem die Kleinen Stockbrot zubereiten können, welches vom Familienzentrum bereitgestellt wird. Das Veranstaltungskonzept kommt aus dem Hause Showmaker Entertainment. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018