Einkaufsbummel in der Innenstadt

Bensheim.Wegen der Corona-Krise dürfen in Hessen Geschäfte sonntags öffnen. Die Landesregierung hatte in ihrer letzten – bis zum 5. Juni befristeten – Verordnung das Ladenöffnungsgesetz teilweise außer Kraft gesetzt. Ausgenommen ist lediglich der kommende Pfingstsonntag. Am vergangenen Sonntag nutzten deshalb viele Einzelhändler in der Innenstadt diese Möglichkeit. Bei durchaus gutem Einkaufswetter zog es viele Besucher in die Fußgängerzone, um dem Motto des Nachmittags „Mit Abstand shoppen“ nachzukommen.

Allerdings waren es durchaus deutlich weniger Menschen als man es von vergleichbaren Anlässen gewohnt ist. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020