Einkaufsservice ausgebaut

Bensheim.In einem Resümee zogen die beiden Vorsitzenden der Bürgerhilfe Bensheim Bilanz aus Sicht der Nachbarschaftshilfe über das ablaufende Jahr 2020.

Die Hilfen, die die Bürgerhilfe vermittelt, gingen selbstverständlich unter Corona-Bedingungen mit Abstand, Mund-Nasen-Schutz und Hygienemaßnahmen auch 2020 weiter. „Wir bedanken uns dabei ausdrücklich bei den vielen Helfern und bei unserem Büro-Team, die die angeforderte Hilfe vermitteln. Zusätzlich ist der Bereich Einkäufe für Mitglieder, welche Bedenken hatten, selbst einkaufen zu gehen, deutlich angewachsen. Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Veranstaltungen und Treffen ausfallen. Die Veranstaltungen und Treffen, die möglich waren, haben wir mit Abstand und Hygienemaßnahmen durchgeführt“, betonten Franz Apfel und Peter Röhrs.

Die letzte Saal-Veranstaltung fand mit dem Mitglied und Diplom-Psychologen Armin Ettling am 11. März im Sozialzentrum der Awo zum Thema „Gelungene Kommunikation – das unbewusste Potenzial oder warum wir uns das Leben so unnötig schwermachen“ statt. Danach führte die Bürgerhilfe zeitnah eine Masken-Aktion durch. Der Verein verteilte jeweils zwei Mund-Nasen-Masken an die Mitglieder, die diese angefordert hatten. „Danke an dieser Stelle an die fleißigen Näherinnen“, so die Vorsitzenden.

Beifall der Bewohner

Mit den Zwingenberger Dreh-Organisten hat die Bürgerhilfe bei den vier Bensheimer Pflegeeinrichtungen jeweils ein Konzert durchgeführt. Die Veranstaltungen wurden mit viel Beifall der Bewohner quittiert. Die Stammtische mussten im vierten Quartal ihre Treffen einstellen.

Für das neue Jahr hat der Vorstand der Bürgerhilfe die ersten Freiluft-Veranstaltungen mit den Durchführenden abgesprochen. „Wir werden im ersten Halbjahr mehrere Freiluft-Veranstaltungen anbieten, darunter eine Fahrradtour, eine Wanderung, einen Spaziergang und den Besuch des Herrmannshofes in Weinheim. Die Veranstaltungen werden nur durchgeführt, wenn diese zulässig sind“, erläuterte der Vorstand der Bürgerhilfe Bensheim.

Interessenten an einer Mitgliedschaft oder Mitarbeit bei der Bürgerhilfe können sich wenden an: buergerhilfe-bensheim@t-online.de oder Telefon 06251/69999. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020