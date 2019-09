Einkaufstasche lockte Diebe an

Auerbach.Eine zurückgelassene Einkaufstasche in einem auf dem Waldparkplatz an der Ernst-Ludwig-Promenade (Zufahrt zum Auerbacher Schloss) geparkten grauen BMW hat am Montag (16.) Diebe angelockt. Die kurze Abwesenheit der Besitzerin zwischen 11.45 und 13 Uhr nutzten die Kriminellen aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Auto.

Dort schnappten sie sich die Tasche, in der sich unter anderem der Führerschein der Autobesitzerin befand. Außerdem verursachten die unbekannten Täter einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019