Einnahmen sinken, Kosten und Ausgaben bleiben

Bensheim.Der KSC Bensheim hat die Talsohle noch nicht erreicht – der Wiederaufstieg des Boxclubs aus dem Coronavirus-Tief bereitet Reginald Schulze nach wie vor Kopfzerbrechen.

Die Existenz von Sportvereinen in schwierigen Zeiten zu sichern, ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, meint der KSC-Vorsitzende. „Vereine haben einen sozialen Auftrag und übernehmen wichtige gesellschaftliche Aufgaben.“

Durch ihre Kinder- und Jugendarbeit, beim Kraftsportclub sind rund 80 Prozent der Mitglieder unter 16 Jahren, leisten Sportvereine neben der Ausbildung der motorischen Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der sozialen Kompetenzen.

Mehrfach ausgezeichneter Verein

Entsprechend dieser besonderen Bedeutung von Sportvereinen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Fortbestand krisengeschädigter Clubs gewährleisten, findet Schulze.

In diesem Kontext weist der erfahrene Funktionär beispielhaft auf den Kurs „Therapeutisches Boxen ADHS“ für Kinder hin. Diese außergewöhnliche KSC-Initiative im Nachwuchsbereich wurde mehrfach auf Bundes- und Landesebene ausgezeichnet.

Aktuell ist der KSC mit seinem Kinder- und Jugendkonzept Anwärter auf den „Förderpenny“, den der Lebensmitteldiscounter Penny jährlich an gemeinnützige Organisationen für besondere Aktivitäten in der Nachwuchsförderung vergibt.

Wie andere Vereine auch musste der KSC Bensheim in den zurückliegenden Wochen einige Klippen umschiffen. Zu Anfang des Jahres hatte der Verein in eine neue Heizungsanlage für die Trainingshalle in der Schwanheimer Straße investiert; die Zuweisung der zugesagten Fördergelder aus verschiedenen Töpfen, wie etwa aus dem Programm der hessischen Landesregierung „Weiterführung der Vereinsarbeit“, verzögerte sich.

Mitgliederzahl gesunken

Reginald Schulze wandte sich mit seinen Sorgen direkt an die politischen Mandatsträger vor Ort und erhielt Unterstützung.

„Wir möchten uns ausdrücklich bei Michael Meister bedanken, der sich für unser Anliegen eingesetzt hat“, lobt der KSC-Chef in diesem Zusammenhang das Engagement des Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärs. Das Eintreffen der Fördergelder entspannt die Situation, dennoch bleibt die Lage für den KSC schwierig. Die Zahl der Mitglieder sank Corona-bedingt von 230 auf 160, wodurch sich die Erträge aus den monatlichen Mitgliedsbeiträgen verringerten.

Zudem wurden frühzeitig alle KSC-Veranstaltungen in diesem Jahr gecancelt, was mit weiteren finanziellen Einbußen verbunden ist. Events wie der Caruso-Cup im September „rechnen sich für uns nur, wenn die Halle voll ist“, erklärt Schulze. Sportwettkämpfe in ausverkauften Arenen sind aktuell allerdings nicht vorstellbar. „Wir mussten die Veranstaltungen absagen, weil wir keine finanziellen Risiken eingehen können.“

Die Einnahmen sinken, die Ausgaben bewegen sich dagegen auf gleichem Niveau. Größte Kostenfaktoren sind Miete und Unterhaltung für den Gym im Bensheimer Westen. Während viele Vereine kommunale Sportanlagen kostenlos nutzen können, benötigt der Boxclub eine speziell ausgestattete Trainingsstätte zur Ausübung der Sportart. Von der Stadt Bensheim erhält der KSC einen Kostenzuschuss. „Wir hoffen, das kann so bleiben.“

Durch Lockdown ausgebremst

Durch den Lockdown wurde der KSC auch außerhalb der Übungsangebote für Mitglieder ausgebremst: Die Einführung eines vom Verein entwickelten Sportprojekts an Grundschulen in der Region musste verschoben werden. Reginald Schulze hofft, mit diesem Konzept nach den Sommerferien einen zweiten Versuch unternehmen zu können. Wir arbeiten gerade an den Planungen.“

Seit einigen Wochen hat der KSC Bensheim unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Die meisten Einheiten werden auf dem Außengelände durchgeführt, in der 300 Quadratmeter großen Trainingshalle ist es ebenfalls ohne weiteres möglich, die Bestimmungen einzuhalten. „Das funktioniert prima.“

Kurse sind gut besucht

Die Resonanz auf den Re-Start ist erfreulich, vor allem die Kurse für Frauen sowie für Kinder und Jugendliche sind gut besucht.

Der Einstieg bei den Jüngsten erforderte von den Trainern besonderes Einfühlungsvermögen. Den Kindern war die Verunsicherung nach den wochenlangen Kontaktbeschränkungen deutlich anzumerken, erzählt Schulze.

Bis dato sind erst 38 Prozent der Vereinsmitglieder ins Training beim KSC Bensheim wieder eingestiegen den Rest plagen die Coronaängste oder haben die Lust am Vereinstraining verloren. Bis Ende August sind vorerst keine Einschnitte zu erwarten. „Was danach kommt, wissen wir heute noch nicht.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 01.07.2020