Einrad-Kurs beim TV Bensheim

Bensheim.Am Donnerstag, 6. Juni, beginnt beim TV Bensheim ein neuer Einrad-Anfängerkurs. In zehn Stunden lernen die Kinder unter fachkundiger Leitung, wie man am besten aufsteigen kann und welche Tricks es gibt, um die Balance zu halten. Gemeinsam macht das Lernen viel mehr Freude.

Eigenes Rad und ein Helm

Um auch zu Hause üben zu können, ist es wichtig, dass jedes Kind über ein eigenes Einrad verfügt und dieses auch zu den Stunden mitbringt, ebenso einen Helm.

Das erste Treffen findet am Donnerstag, 6. Juni, von 17.15 bis 18.15 Uhr auf dem Sportplatz der Joseph-Heckler-Schule in der Weststadt statt. Für Vereinsmitglieder ist dieser Kurs kostenlos, Nichtmitglieder zahlen einen kleinen Kursbeitrag, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.05.2019