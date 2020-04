Einsamer Spatenstich für Gewerbepark

Bensheim.Die Vario Park GmbH hat mit dem Bau des Vario Park Bensheim nun offiziell begonnen. Obwohl der feierliche Spatenstich abgesagt werden musste, ließ es sich Geschäftsführer Ralph Gumb nicht nehmen, im Alleingang das Bauritual durchzuführen.

„Den Spatenstich mussten wir ohne Gäste machen, aber die Einweihung mit allen Beteiligten, Mietern und Freunden des Hauses lassen wir uns nicht nehmen, wenn die Corona-Krise überstanden ist“, so Gumb. Er ist dankbar, dass die Baufirmen, trotz hoher Corona-Sicherheitsvorkehrungen und entsprechend erschwerter Arbeitsbedingungen, dennoch mit der Arbeit fristgerecht beginnen. Das Bauvorhaben liegt im Zeitplan, die Fertigstellung und der Einzug der Mieter im Dezember 2020 steht.

Mit dem – wenn auch einsamen – Spatenstich zur Eröffnung der Baustelle des rund 5500 Quadratmeter großen Gewerbeparks auf dem 9400 Quadratmeter großen Grundstück (Bruchwiese 4 in Bensheim) steht dem Baubeginn nun nichts mehr im Wege. Als Generalplaner ist das Architekturbüro M & P Architekten mit Sitz in Hünstetten beauftragt, Generalunternehmer ist die Dreßler Bau GmbH, Stockstadt. Für die Immobilie wird der Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angestrebt.

Die Verhandlungen mit potenziellen Mietern sind sehr gut angelaufen, ein Teil der Fläche ist bereits reserviert. „Die hohe Nachfrage macht deutlich, dass solche Konzepte gefragt sind“, erläutert Ralph Gumb. Insgesamt sind bis zu zwölf kleinteiligen Einheiten in modularer Bauweise vorgesehen. Gumb wendet sich mit dem Konzept an ein breites Spektrum von Zielgruppen, denn Vario Park bietet die Möglichkeit, Logistik-, Lager-, Showroom- oder Produktionsflächen mit Büros zu kombinieren. Die Flächen können hinsichtlich Ausstattung und Aufteilung an den individuellen Bedürfnissen der Mieter ausgerichtet werden.

Das Erfolgskonzept Vario Park schreitet weiter voran. Weitere Projekte sind bereits in intensiver Vorbereitung. In Pfungstadt hat die Vario Park GmbH bereits ein rund 8300 Quadratmeter großes Grundstück im Industriegebiet Nord-Ost erworben. Die Expansion läuft auch in südwestliche Richtung an.

In der Vorderpfalz wurde ein weiteres Grundstück erworben, die notariellen Verträge sind geschlossen. Vario Park ist auch weiterhin auf der Suche nach geeigneten Grundstücken. Bei der Auswahl konzentriert sich das Unternehmen je nach Lage und Region auf Liegenschaften ab 5000 bis 12 000 Quadratmeter, die entsprechendes Entwicklungspotenzial aufweisen, verkehrstechnisch gut angebunden und möglichst multi-modal erreichbar sind. Vario Park errichtet die Gewerbeparks sowohl auf neu erschlossenen Grundstücken als auch auf Brachflächen, die einer Revitalisierung und neuen Nutzung zugeführt werden.

Als Projektentwickler realisiert Vario Park mit Sitz in Bensheim aus ungenutzten, brachliegenden Grundstücken innovative Gewerbeparks für Unternehmensgründer und kleine bis mittlere Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Das Unternehmen bietet flexible und erweiterbare Raumangebote in qualitativ hochwertigen und bezugsfertigen Hallensegmenten.

Die Gewerbeflächen werden infrastrukturell, technisch und wirtschaftlich individuellen Anforderungen gerecht und befinden sich an Top-Standorten. Mit Geschäftsführer Ralph Gumb stehen 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und fundierte Projektentwicklungskompetenzen aus rund 850 000 Quadratmeter bereits realisierten Gewerbeflächen hinter der Vario Park GmbH.

Als Geschäftsführer und Gesellschafter der MP Holding – einem der führenden Projektentwickler moderner Logistikimmobilien in Deutschland – setzt der 53-Jährige nun ebenfalls seine Expertise für den Aufbau innovativer Gewerbeparks für kleine und mittlere Unternehmen ein.

