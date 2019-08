Einschulung am Dienstag

Bensheim.Auch für die Kinder der Hemsbergschule und der Kirchbergschule gehen die Sommerferien nun zu Ende. Die Schüler des zweiten bis vierten Schuljahres haben am Montag (12.) um 7.55 Uhr wieder Unterricht.

Der Unterricht schließt an diesem Tag in der Hemsbergschule um 11.30 Uhr und in der Kirchbergschule um 11.15 Uhr. Die Kinder bekommen ihren Stundenplan, der dann ab Dienstag (13.) gültig ist.

Für die Kinder der Vorklasse und die Erstklässler der Hemsbergschule sowie die Erstklässler der Kirchbergschule beginnt das Schuljahr erst am Dienstag (13.) mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst um 9 Uhr in Sankt Georg.

Anschließend gehen die neuen Schüler um 10 Uhr zu ihren Schulen. In der Kirchbergschule findet die Einschulungsfeier in der Turnhalle statt, in der Hemsbergschule bei schönem Wetter im Schulhof (bei schlechtem Wetter in der Turnhalle am Meerbachsportplatz).

Während die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde erleben, können sich die Eltern mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken stärken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.08.2019