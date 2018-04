Anzeige

Auerbach.Mit dem schönen Wetter startet ein neuer Einsteigerkurs für Nordic Walking bei der TSV Auerbach. Beginn ist am Samstag 14. April, um 14 Uhr. Der Kurs geht über sechs Stunden. Treffpunkt ist am Parkplatz Weiherhaus-Stadion – jeweils am Samstag um 14 Uhr.

Keine eigenen Stöcke kaufen

Aufgrund der Beratung bezüglich der Stocklänge, empfiehlt die TSV Auerbach, vor Kursbeginn keine eigenen Stöcke zu kaufen. Die Stöcke werden für die Dauer des Kurses zur Verfügung gestellt.

Es wird eine geringe Kursgebühr erhoben. Anmeldungen und Infos direkt bei Fach-Übungsleiterin Ingrid Rindfleisch unter Telefon 06251/73911 oder 0170/1849445. red