Einweihung im Vista-Gebäude

Bensheim.Mit einer Einweihungsparty wurden im neuen Bürogebäude „Vista“ im Bensheimer Gewerbegebiet Stubenwald jetzt die Mieter begrüßt. Auch Bürgermeister Rolf Richter kam beim offiziellen „Housewarming“ vorbei.

In den vergangenen Monaten sind im Stubenwald auf fünf Etagen rund 5000 Quadratmeter zukunftweisende Büroarbeitswelten entstanden. Mit dem als Niedrigenergie-Gebäude konzipierten „Vista“ ist jetzt die letzte Baulücke in der Stubenwald-Allee geschlossen. „In dem Neubau mit Flächen für circa 320 Arbeitsplätze sind alle Ansprüche berücksichtigt, die Mieter an moderne Arbeitswelten haben: Behaglichkeit, eine gute Akustik und viel Tageslicht garantieren einen hohen Nutzerkomfort“, heißt es von Seiten des Bauherrn, der Karlsruher Firma Vollack bauInvest.

„Das neue Gebäude fügt sich sehr gut in die Unternehmenslandschaft ein und trägt zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Bensheims bei“, sagt Bürgermeister Rolf Richter. Anlässlich der Einweihung enthüllte Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack-Gruppe, die Skulptur „(Mit) Energie gewinnen“.

Sonne, Kraft und Energie

Die von Künstler Andreas Helmling geschaffene Metall-Plastik zeigt den antiken Gott Helios als Sinnbild für Sonne, Kraft und Energie. „Wir erinnern hier ganz bewusst an die besondere Energiegewinnung bei Vista und zeigen zugleich unsere Überzeugung, dass Arbeitsflächen Menschen mit Energie aufladen können“, formuliert Blaurock. Im Foyer platziert, begrüßt die Skulptur ab sofort Mieter und Gäste des Bürokomplexes.

Die Flächen im Erdgeschoss hat der Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim angemietet. Hier wird die in unmittelbarer Nachbarschaft ansässige Kindertagesstätte Stubenwald der Arbeiterwohlfahrt Bergstraße ab Anfang 2019 weitere Betreuungsgruppen anbieten. Die Kinder der Kita haben für die Einweihungsfeier eigens ein Lied einstudiert, mit dem sie die Mieter und Gäste ebenfalls willkommen heißen.

Der Großteil der Büroflächen ist bereits vermietet. Hauptmieter im zweiten und dritten Obergeschoss ist die Firma Fico Tonbeller, die zuvor in der Werner-von-Siemens-Straße ihr Domizil hatte. Bucher + Suter, international tätiger Software-Spezialist, ist in der obersten Etage ansässig. red

