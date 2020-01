Einzelschulung in Excel

Bensheim.Wer Excel kennenlernen will oder bisher nur geringe Kenntnisse hat, setzt im Einzelunterricht der Kreisvolkshochschule seine individuellen Schwerpunkte. Das Themenspektrum reicht von den Grundlagen der Tabellenbearbeitung über die Arbeit mit einfachen Formeln und Funktionen bis zum Speichern, Drucken und Verwalten der Tabellen.

Ein EDV-Dozent stellt sich auf Fragen und Wünsche ein. Mitzubringen ist der eigene Laptop mit dem Betriebssystem Windows und Excel. Es wird empfohlen, bei der Anmeldung Themenwünsche mitzuteilen. Der Unterricht dauert anderthalb Stunden. Am Dienstag (28.) kann im Zeitrahmen von 18 bis 21 Uhr die individuelle Schulung gebucht werden. Bei der Anmeldung wird das Zeitfenster vereinbart. Der Kurs findet im Seminarraum der Kreisvolkshochschule in Bensheim am Wambolterhof 2 statt.

Interessenten melden sich an über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/1729618. red

