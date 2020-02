Eiserne Hochzeit gefeiert

BENSHEIM.Ein besonderer Tag war der Mittwoch dieser Woche nicht nur für Eva und Johann Konrad, sondern auch für Bensheims Bürgermeister Rolf Richter. Die beiden Konrads feierten Eiserne Hochzeit (65 Jahre), und für den Rathauschef war es das erste Ehepaar, dem er in seiner Amtszeit zum zweiten Mal zu einem Ehejubiläum gratulieren konnte. Vor fünf Jahren war Richter bereits Gast bei der Diamantenen Hochzeit. Eva und Johann Konrad freuten sich damals wie jetzt über den Gast aus dem Rathaus.

Seit dem Jahr 1989 leben sie in Bensheim. Seinerzeit kamen die Eheleute aus Rumänien an die Bergstraße, sie folgten als Spätaussiedler ihren Verwandten.

Eva Konrad ist 85 Jahre alt, ihr Mann zählt 89 Lebensjahre. Beide erfreuen sich guter Gesundheit, genießen ihr Leben in Bensheim, fühlen sich dort wohl und pflegen den eigenen Garten inklusive Gemüseanbau. Zur Familie gehören ein Sohn und drei Enkelkinder.

In Rumänien arbeitete Johann Konrad in der Landwirtschaft, seine Frau war in einer Weberei beschäftigt. In Bensheim ist er bei Siemens (heute Dentsply Sirona) tätig gewesen, sie bei Sanner. thz/Bild: Zelinger

