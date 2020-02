Eiserne Hochzeit im Hause Haschberger

Hochstädten.Allen Grund zum Feiern haben heute am Aschermittwoch Christiane, geborene Holzner, und Herbert Haschberger, die sich vor 65 Jahren in der Bensheimer Stadtkirche Sankt Georg das Jawort gegeben haben. Die Jubilarin, 1937 in Bensheim geboren, war das älteste Mädchen von insgesamt sechs Kindern. Der Jubilar, 1935 im Sudetenland geboren, kam 1946 nach Bensheim.

Sie lernten sich in der Hauptstraße kennen und es war, wie sie heute noch lächelnd sagen, „Liebe auf den ersten Blick“. Herbert Haschberger macht Gymnastik und ist Mitglied in der Mountainbike-Abteilung der TSV Auerbach. Auch heute noch unternimmt er lange Touren. So will er dieses Jahr von Metz nach Koblenz fahren.

In Hochstädten engagiert

Beruflich war der gelernte Schreiner selbstständiger Spezialist für Innenausbau. Die Büroarbeiten in seiner Firma erledigte seine Frau. Beim Ausbau des Hochstädter Hauses engagierte er sich vielfältig. Auch heute noch ist er bis zu dreimal die Woche Fahrer für den dortigen Hofladen. Er holt Backwaren in Bürstadt und die Milchprodukte in Darmstadt.

Zahlreiche Gratulanten werden heute erwartet. Unter ihnen auch die Kinder und ihre Familien sowie die Enkelkinder. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020