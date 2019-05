Eiserne Konfirmation gefeiert

Auerbach.Gleich drei Jahrgänge begingen am Sonntag ihr Jubiläum der Eisernen Konfirmation. Am 20. April 1952 wurde der Jahrgang 1937/38 von Pfarrer Hans Dörger konfirmiert. Jetzt, 67 Jahre später, gedachte Pfarrer Engelbrecht auf Bitten von Christian Gölz und Helmut Wiemer gemeinsam mit noch überraschend vielen Konfirmanden dieses denkwürdigen Ereignisses. Zu Beginn des Gottesdienstes sang Almuth von Wolffersdorff das ergreifende „Lascia ch’io pianga “ von Händel, dem später der Benedictus von Schubert, sowie Mozarts festliches „Laudate Dominum“ folgten. In seiner Predigt sprach Pfarrer Engelbrecht von Paulus und seinem Freund Silas, die bei der Verbreitung des Christentums dem Verdacht der Mächtigen ausgesetzt wurden, sie sollten in ihrem egoistischen Tun gestört werden.

Beide wurden in Ketten gelegt, durch ein Erdbeben befreit und nutzten die Freiheit nicht zur Flucht, sondern lobten Gott, überzeugten ihre Wärter von der christlichen Lehre und konnten ihre Missionsreise fortsetzten. Der Bezug zum gerade heute so wichtigen achten Gebot – Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen über Deinen Nächsten – und die daraus ersichtlich werdende Warnung vor gefährlichen Entwicklungen, lag nahe.

Der feierliche Gottesdienst endete vor dem Abendmahl mit dem Lied „Ach bleib mit Deiner Gnade bei uns Herr Jesus Christ“ und während des Mahls mit „Lobe den Herrn“, begleitet von Jens Braun an der Orgel. red

