Anzeige

Bensheim.Auch in diesem Jahr wurde den Kindern, die an der Hausaufgabenhilfe in der Hemsbergschule Bensheim teilnahmen, zum Schuljahresabschluss Eis spendiert. Manche Kinder schafften sogar mühelos zwei Eisportionen.

Die Hausaufgabenhilfe in der Hemsbergschule ist ein Integrationsprojekt, das in Kooperation vom Frauenbüro der Stadt Bensheim, dem Migrationsdienst des Caritasverbandes und der Schulleitung der Hemsbergschule organisiert wird. Zurzeit unterstützen 18 ehrenamtliche Helferinnen Kinder mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben.

Koordiniert wird die Hausaufgabenhilfe von Ursula von Fumetti. Nicht nur die Kinder profitieren von diesem Angebot, auch die Lehrkräfte sind dankbar für diese Unterstützung. red/Bild: Hausaufgabenhilfe