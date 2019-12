Elektro Klein spendet 2500 Euro

Bensheim.Die Bensheimer Firma Elektro Klein verzichtet seit Jahren in der Weihnachtszeit auf kleine Geschenke für die Kunden – und spendete stattdessen an wohltätige Vereine und Institutionen. In diesem Jahr erhielt das Team Bensheim der Tour der Hoffnung einen Scheck über 2500 Euro. Das Team sammelt wie mehrfach berichtet Geld, um krebskranke Kinder zu unterstützen. Unser Bild zeigt bei der Übergabe (v.l.) Manuel Amtmann, Thorsten Vogt, Nico Schuster, Romed Klein und Tour-Vorsitzenden Helmut Richter. dr/Bild: Zelinger

