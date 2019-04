Elektro-Müller feierte Jubiläum

Bensheim.Das gelbe Auto ist sein Erkennungszeichen: Seit mittlerweile über 25 Jahren ist Stephan Müller kompetenter Fachmann, wenn es um Elektroinstallationen geht. Im Jahre 1992 legte er die Meisterprüfung ab, die vielen Urkunden und Zertifikate in seinem Büro in der Lindberghstraße 6 in Bensheim zeugen von der kontinuierlichen Weiterbildung in allen Bereichen rund um die Haus- und Gebäudetechnik. Von den klassischen Elektroinstallationen bis zum „Smart-Home“ bietet Stephan Müller seinen Kunden individuelle Beratung und Umsetzung an. Außerdem ist er anerkannter Fachhändler für Telekommunikationsprodukte der Firma Auerswald. tn/Bild: Neu

