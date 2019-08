Elektro-Party am Badesee

Bensheim.Einmal im Jahr steigt am Bensheimer Badesee die große Elektro-Party: Unter dem Motto Sommer.See.Sand.Sound startet am Samstag (10.) ab 11 Uhr das Elektro-Festival AirPLEY! Veranstaltet wird das Event von Showmaker Entertainment in Zusammenarbeit mit der GGEW AG.

Das eindrucksvolle Ambiente des Bensheimer Badesees in Kombination mit den treibenden Bässen der auflegenden DJs soll an diesem Tag wieder Partyhotspot für alle Freunde der elektronischen Musik werden – zum vierten Mal in Folge an der Bergstraße.

Außergewöhnliches Dekokonzept

Die Besucher können sich auf ein außergewöhnliches Dekokonzept freuen, das bereits in den letzten Jahren für staunende Gesichter und ein perfektes Chill-out-Feeling auf dem weitläufigen Gelände des Badesees gesorgt hat. Lichtinstallationen am Abend runden das Konzept des Elektro-Open-Airs ab.

Am Bensheimer Sandstrand stehen Lounge-Möbel und Strandkörbe zur Verfügung. Nach Einbruch der Dunkelheit werden Feuerkörbe und Lichtertüten für zusätzliche Stimmung sorgen. Baden im See ist erlaubt – rausschwimmen allerdings nicht, so der Veranstalter.

Der offizielle Teil der Veranstaltung geht von 11 bis 23 Uhr. Anschließend findet bis 1 Uhr für alle Fans des gemütlichen Ausklangs ein lässiges Chill-out am See statt. Strandkörbe und Feuer im Sand zaubern eine besondere Atmosphäre. Für die Verpflegung wird gesorgt.

„Für ein unvergessliches Techno-Erlebnis braucht es keinen dicken Geldbeutel“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sicher ist: Das Festival bleibt einmalig in der Region und das Line-up mit Tom Wax, George Perry, Mark Reeve und vielen mehr wird sich sehen – und hören – lassen können.“

Karten gibt es bundesweit an allen bekannten Vorverkaufsstellen – unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816. red

Info: Weitere Infos auch unter www.airpley.de/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.08.2019