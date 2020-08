Elektrogeräte aus Laden gestohlen

Bensheim.Zwei Unbekannte erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch (5.) mehrere Produkte aus einem Elektroladen in der Fehlheimer Straße. Mit dem Einsatz einer Flex gelangten die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 2.30 Uhr in den Markt und hatten es dort auf mehrere Elektrogeräte abgesehen. Hierbei entwendeten sie unter anderem ein Notebook und ein Tablet.

Ersten Ermittlungen zufolge packten sie ihre Beute in große schwarze Taschen und suchten im Anschluss das Weite. Die Flüchtigen sollen laut Polizei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine dunkle Kapuzenjacke mit blauen Jeans und braunen Schuhen. Der Zweite des Duos hatte einen türkisfarbenen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose und helle Schuhe an.

Die Polizei fragt: Wem sind die Flüchtigen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Beute oder zu den Männern geben? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim. Die Beamten sind unter Telefon 06252/706-0 zu erreichen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.08.2020