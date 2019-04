Elf Pachtverträge mit Glyphosat-Verbot

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) fordert schon länger, auf den Einsatz von Glyphosat zu verzichten. Bereits 2015 wurde eine Anfrage an den Magistrat bezüglich der Verwendung von Glyphosat beim KMB im Stadtgebiet und möglicher Alternativen gestellt.

Damals wurde informiert, dass das Mittel nicht überall zum Einsatz kommt und es eine behördliche Genehmigung bis April 2018 gibt. „Auch auf unseren Wunsch hin hat der KMB auf einen Antrag zur weiteren Anwendung von Glyphosat verzichtet und verwendet seitdem kein Glyphosat mehr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Außerdem haben wir im März 2018 die Initiative ergriffen und uns gefreut, dass diese von unseren Koalitionspartnern unterstützt wurde. Wir haben gemeinsam den Antrag gestellt, bei Neuabschluss und Verlängerung von Pachtverträgen eine Bedingung aufzunehmen, durch die der Pächter verpflichtet wird, auf den Einsatz von glyphosat- und von neonicotinoidhaltigen Pestiziden sowie mit Neonicotinoiden behandeltes Saatgut zu verzichten“, erinnert Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

„Wir wollen als Grüne, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben und auch nachfolgende Generationen über gesunde Nahrung verfügen – dazu gehört für uns auch der Schutz von Flora und Fauna auf bewirtschafteten Flächen“, sagt Stadtverordneter Wolfram Fendler und erklärt weiter, dass mit diesem Antrag auch eine Forderung der Grünen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wurde.

In einer Nachfrage beim Magistrat habe man erfahren, dass seit dem Beschluss im März 2018 elf Pachtverträge neu abgeschlossen wurden, die diese neue Klausel des Verzichts beinhalten. Bei den elf Verträgen handelt es sich um eine Gesamtfläche von 14,73 Hektar Acker und Grünland. Die neue Pachtperiode der Stadt beginnt am 1. November 2021. Ab diesem Zeitpunkt werden die neuen Vorgaben dann in alle Pachtverträge aufgenommen.

Dies sei ein Erfolg – und Bensheim gehe hier den richtigen Weg. Begonnen habe man mit einem ersten Schritt schon 2012. Damals wurde auf Antrag der Koalitionspartner GLB und CDU beschlossen, dass auf den Anbau von gentechnisch verändertem Saatgut Pflanzen auf städtischen Flächen zu verzichten ist.

„Weiterhin haben wir viele Bienenweiden angelegt und angeregt, dass Privatgrundstücksbesitzer dem Beispiel der Stadt folgen“, schreibt die GLB abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019