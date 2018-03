Anzeige

Bensheim.„Mein Name ist Hazal und mein Thema ist Überleben.“ So lässt sich das am 20. März 2018 im Parktheater Bensheim aufgeführte Theaterstück, eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses unter der Regie von Jan Gehler, zusammenfassen. „Ellbogen“ basiert auf dem gleichnamigen Debütroman von Fatma Aydemir und thematisiert das Leben einer jungen Deutschtürkin namens Hazal (gespielt von Cennet Rüya Voß), die im Berliner Wedding aufwächst. Sie findet weder bei ihrer türkischen Familie noch in der deutschen Gesellschaft Halt. Schwarzarbeit, Sachbeschädigung, Alkohol und Drogen sind Teil ihres Alltags. Doch der Abend ihres 18. Geburtstags stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Alles beginnt, als die Türen des angesagtesten Clubs von Berlin für Hazal und ihre Freundinnen verschlossen bleiben. Diese Art von Zurückweisung sind die vier Freundinnen schon gewohnt, doch an diesem Abend lassen sie ihrem Frust freien Lauf.

Die laut Fatma Aydemir „beste und asozialste Besetzung“ bestehend aus nur vier Schauspielerinnen, bringt die Botschaft des Romans eindeutig und gut verständlich rüber. Trotz mangelndem Interesse der Charaktere an Politik ist das Theaterstück in seiner Aussage sehr politisch. Denn Hazal scheint eine perspektivlose Zukunft zu haben, obwohl sie schon der dritten Generation ihrer Familie angehört, die in Deutschland lebt. Diese Perspektivlosigkeit liegt allerdings nicht an Desinteresse oder Faulheit, sondern an der mangelnden Unterstützung ihrer Eltern und der Gesellschaft, in der Hazal lebt. Scheiternde Integration geht alle an und ist nicht zwingend auf die Religion zurückzuführen. Hazal hat das Gefühl, dass die Welt sich nur für sie interessiert, wenn sie Mist baut. Der Name „Ellbogen“ verdeutlicht somit auch nochmal das Kämpfen durch die Massen der privilegierten Deutschen.

Hazal ist dem Zuschauer trotz ihrer furchtbaren Tat sympathisch, weil sie nicht nur Täter sondern gleichzeitig auch Opfer der Gesellschaft ist. Zudem wird das Publikum in das Geschehen miteinbezogen, was den Zuschauern einen besseren Einblick in Hazals Leben ermöglicht. Dazu hat der Regisseur die vier Schauspielerinnen im ersten Teil des Theaterstücks teilweise auch die zweite und dritte Stimme Hazals spielen lassen. Trotz des etwas lang geratenen Monologs von Hazal im zweiten Teil wird das Interesse nochmals angeregt, als Hazal sich in Istanbul wiederfindet und mit einer ihr trotz türkischer Wurzeln fremden Kultur und Mentalität konfrontiert wird.