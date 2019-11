Eltern-Kind-Treff sehr beliebt

Bensheim.Auf große Resonanz stieß die neu eröffnete Still- und Säuglingsgruppe des Eltern-Kind-Treffs, die sich am vergangenen Dienstag formiert hat. Diese Gruppe trifft sich wöchentlich in der Rodensteinstraße in Bensheim und wird im 14-tägigen Rhythmus von der Hebamme Angelika Schuhmann betreut. Zurzeit treffen sich von Montag bis Freitag zehn Krabbel-/Spielgruppen mit jeweils zehn bis 15 Eltern mit gleichaltrigen Kindern in Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Der Eintritt ist frei. red/Bild: Frauenbüro

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.11.2019