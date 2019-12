Elternabend mal anders

Hochstädten.Wie man für den Notfall vorsorgen muss, war Gegenstand eines Workshops im Hochstädter Haus. Dies ist ein wichtiges Thema, da der Irrglaube noch weit verbreitet ist, dass Ehepartner, Eltern oder Kinder im Notfall automatisch für den nicht mehr entscheidungsfähigen Angehörigen handeln dürfen. Susanne Asche (Bild), unabhängige Honorar-Anlageberaterin aus Hochstädten, gab wertvolle Informationen, wie man sich und seine Familien für den Ernstfall vorbereiten kann.

Sie vermittelte den Teilnehmern, was in einen Notfall-Ordner gehört, dessen Inhalt über die wichtigen Vollmachten, wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, noch hinaus gehen sollte. Hintergrundinformationen über das Sorgerecht waren besonders für die anwesenden Eltern wichtig.

Aber auch die Eltern volljähriger Kinder zeigten sich über ihre im Unglücksfall nur sehr eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten überrascht und besorgt. Bei dem Workshop wurden die ersten Schritte zur Vorbereitung von Notfallsituationen gemeinsam erarbeitet, denn viele Menschen haben davon zwar schon einmal gehört oder gelesen, aber den Sprung ins Tun nicht geschafft. Susanne Asche bot über einen Erinnerungsservice an, hierfür tatkräftig zur Seite zu stehen.

Weitere Veranstaltung geplant

Ergänzend gab der Auerbacher Bestatter Markus Lüft sehr empathisch Einblick in seine praktischen Erfahrungen damit, wie Menschen konkret vorsorgen können, um es ihren trauenden Angehörigen im Todesfall so leicht wie möglich zu machen. Dieses Thema wurde von den Anwesenden als so wichtig empfunden, dass hierzu eine vertiefende Veranstaltung für 2020 geplant ist.

Abschließend dankte Anette Reil-Held vom Förderverein Heimatpflege, der diese Veranstaltungsreihe organisiert, Susanne Asche für ihr ehrenamtliches Engagement als kompetente Referentin für Vorsorge- und Finanzfragen sowie als Kassenwartin des Vereins. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019