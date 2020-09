Elternabende zur Erstkommunion

Bensheim.Im Herbst beginnt in den drei Pfarrgemeinden Sankt Georg mit Sankt Andreas, Sankt Laurentius und Heilig Kreuz wieder ein Vorbereitungskurs auf die Erstkommunion und das Sakrament der Versöhnung (Beichte). Hierzu sind alle Kinder, die dann die 3. Klasse besuchen, und ältere Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gegangen sind, eingeladen.

Alle interessierten Eltern sind sehr eingeladen zu einem ersten Informationsabend der Pfarrgruppe Heilig Kreuz/Sankt Laurentius am Mittwoch (17.) um 20 Uhr in die Kirche Sankt Laurentius, Hagenstraße 24 in Bensheim. Alle Eltern, die im Einzugsgebiet der Pfarrei Sankt Georg wohnen, sind am Dienstag, 22. September, um 20 Uhr in die Kirche Sankt Georg, Marktplatz 10, zu einem Informationsabend eingeladen.

Bei Fragen oder für weitere Informationen kann man sich an das jeweilige Pfarrbüro wenden. red

