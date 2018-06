Anzeige

Bensheim.„80er Party am AKG“– unter diesem Motto stand das erste Elternbankett, das die Schülervertretung des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums in Bensheim veranstaltete. Eingeleitet wurde der Abend durch ein leckeres Buffet vom Caterer.

Nach dem Essen, das von zwei Schülern musikalisch begleitet wurde, ging der Abend dann so richtig los. Bis spät in die Nacht wurde getanzt, gesungen und sich an die alten Zeiten zurückerinnert. Den ganzen Abend über wurden die Eltern von den Schülern hervorragend bedient, vor allem die Cocktails waren sehr beliebt.

Andere Höhepunkte des Abends waren die mottogetreue Deko, die Karaoke-Anlage und vor allem die Fotobox, in der man den Abend in Verkleidung auf Polaroidbildern festhalten konnte. red/Bild: AKG