Emma und Luca die beliebtesten Vornamen

Bensheim. Für werdende Eltern ist es eine der Fragen, auf die es meistens keine schnelle Antwort gibt: Wie sollen Söhnchen oder Töchterchen denn überhaupt heißen? Riskiert man eine exotische Variante? Soll es eher traditionell sein oder eine Hommage an die Familie? Was will man mit der Wahl zum Ausdruck bringen - oder reicht es, wenn der Name einfach „nur“ schön klingt?

Für Beziehungen können solche Entscheidungen durchaus schon mal zur Belastungsprobe werden, wenn er beispielsweise den geliebten alten Onkel ehren will, sie aber dem Kleinen keine verstaubte Etikette aus dem vorigen Jahrhundert in den Pass drucken möchte.

In Bensheim, so scheint es zumindest, scheint es im abgelaufenen Jahr familienintern nicht aus dem Ruder gelaufen zu sein. Das ergab eine Auswertung des Standesamts auf Nachfrage dieser Zeitung. Auf Platz eins bei den Mädchen landete mit zehn Nennungen Emma, gefolgt von Mia (8), Mila (7) und Sophia (6). Weiterhin unter den ersten Zehn befinden sich Elena (5), Hannah (5), Leonie (5), Lina (5), Amelie (4) und Ella (4). Ebenfalls viermal vertreten: Emily, Greta, Ida, Johanna und Zoe. Hoch im Kurs in Bensheim steht ein Name mit zwei verschiedenen Schreibweisen: Mathilda und Matilda sind jeweils dreimal vertreten, was zusammengenommen für Rang vier gereicht hätte.

Ähnlich sieht es beim männlichen Nachwuchs aus. Bei den Jungs grüßt Luca (8) von ganz oben. Knapp dahinter positionieren sich Anton und Elias (beide siebenmal), Julian (6), Felix (5) sowie Ben, Emil, Henry, Jonas, Leo, Moritz, Paul und Tim (alle 4). 2017 schafft es Ben auf Platz eins, Emil, Maximilian, Finn und Samuel lagen danach in der Gunst der Eltern weit vorne. dr

