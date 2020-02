Emotionale Gewalt – die tägliche Dosis Gift

Bensheim.Auf große Resonanz stieß der Workshop „Emotionale Gewalt – ein oft tabuisiertes Thema“ im Frauenbüro der Stadt Bensheim. Eingeladen hatte Frauenbeauftragte Marion Huhn und durch den Abend führte Britta Ellger-Lehr, Fitnesstrainerin, Gesundheits -und Mentaltrainerin sowie Psychotherapeutin. Die Veranstaltung war eine Kooperation zwischen dem Frauenbüro der Stadt Bensheim und dem Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit in Wiesbaden.

In ihrem Vortrag erläuterte Britta Ellger-Lehr, wie es gelingen könne, Menschen zu entlarven (im privaten und beruflichen Bereich), die andere oft täglich degradieren und verletzen sowie deren Motive zu ergründen. „Verletzungen, Beleidigungen und Demütigungen sind für viele Menschen die tägliche Dosis Gift im Leben“, so die Referentin. Die emotionale Gewalt sei eine große, meist unterschätzte Gefahr in der Gesellschaft, da sie aus Scham und Angst und oft tabuisiert, totgeschwiegen und still von den Betroffenen erlitten werde.

Die Schwere der Verletzungen und die Frage, weshalb einige Menschen diese ein Leben lang tragen und andere je nach Lebenslage, eigener Resilienz und eigenen Ressourcen für sich einen Weg finden, damit umzugehen, hänge immer von jedem Einzelnen ab. Bagatellisierung von außen, die den Betroffenen signalisieren sollen, dass die Verletzungen weniger schwerwiegend seien, seien nicht akzeptabel. Nur der einzelne Mensch könne darüber entscheiden, wie sehr die Beleidigung oder Kränkung nachwirke.

„Beleidigungen werden in der Gesellschaft oft akzeptiert, nur selten geahndet. Verbitterung ist eine Folge davon und die schwerste Form ist die Demütigung“, betonte die Therapeutin. Wege, die das innere Rüstzeug mobilisieren, um besser mit Kränkungen umzugehen, wurden am Ende des Vortrags vorgestellt. Dazu zählen Humor und ein Schuss Ironie, die die Schärfe der Kränkung augenblicklich lindern können und den Kränkenden oftmals selbst lächerlich wirken lassen. Es gelte, die Botschaft hinter der Kränkung zu entdecken, um vielleicht herauszufinden, inwiefern doch ein Fünkchen Wahrheit dahinter stehe. Das könne der Selbstreflexion dienen und den Betroffenen in seiner Selbsterkenntnis weiter bringen.

„Die Tatsache, dass jede Art von Kritik oder Spott viel über den Menschen verrät, der diese äußert, zeigt auch dem, der gekränkt wird, oftmals eine neue Seite des Gegenübers“, sagte die Gesundheitstrainerin.

Die Königsdisziplin sei – neben einem Perspektivenwechsel, der örtlich, zeitlich und räumlich vorgenommen werden kann – das Verzeihen. „Sich auf den Stuhl des anderen setzen zu können, dessen Motive, zumindest im Ansatz, nachvollziehen zu können, fördert die eigene Empathiefähigkeit“, betonte die Referentin. red

