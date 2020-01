Ende mit Ansage

Die Koalition ist Geschichte. Und nun? Schwarz-Grün galt in Bensheim lange Jahre als Vorreitermodell. Noch bevor im Bund, Land oder Kreis über eine Hochzeit von Christdemokraten und Grünen nachgedacht wurde, hatten im Jahr 2001 der heutige Bürgermeister Rolf Richter als CDU-Fraktionschef und der damalige GLB-Fraktionsvorsitzende Franz Apfel Fakten geschaffen. Das Bündnis überdauerte drei Kommunalwahlen, seit 2016 mit den von Apfel gegründeten Bürgern für Bensheim als drittem Partner.

Das Pech der BfB

Dass aus dem Duo ein Trio wurde, hat sicherlich mehr Abstimmungsbedarf und Kompromissbereitschaft gefordert. Ursächlich für das frühzeitige Aus war diese Konstellation allerdings nicht. Im Gegenteil: Die BfB stand bis zuletzt loyal zu den ausgehandelten Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, ohne dabei auf eigene Standpunkte zu verzichten. Die Wählergemeinschaft hatte allerdings das Pech, dass sich CDU und GLB längst nicht mehr grün genug waren, um die Partnerschaft ohne zu starke Reibungsverluste aufrechtzuhalten.

Besonders in den vergangenen Monaten kriselte es spürbar, waren die Konflikte für die Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar. Die Bensheimer Grünen sparten nicht mit Kritik an kommunalpolitischen Entscheidungen und der Rathausspitze, wann immer es ihnen möglich war. Ein Hauch von Rosenkrieg lag längst in der Luft, hinter den Kulissen soll es dem Vernehmen nach mehrfach gekracht haben.

Finale Provokation?

So schleppte sich das Dreierbündnis immer weiter – und die GLB kam mit dem Wunsch nach einem eigenen Bürgermeisterkandidaten. Selbst wenn die CDU das Thema jetzt nicht aufbauschen möchte, dürften es viele dennoch als finale Provokation gewertet haben, die eine Reaktion erforderte. Und die kam nun. Die Grünen wird es nicht überrascht haben, dass die Christdemokraten einen Schlussstrich gezogen haben.

Ob es nun Kalkül, ein Ausloten der Grenzen innerhalb der Koalition oder das Schärfen eigener Profile und Positionen war: Letztlich war fast abzusehen, dass der CDU – ob nun nachvollziehbar oder nicht – der Kragen platzen wird.

Dass die Grünen sich selbst von Entscheidungen des Bürgermeisters zum Haus am Markt oder der Neuverteilung der Dezernate zu Beginn seiner Amtszeit vor vollendete Tatsachen gestellt sahen, hat die Lust auf gemeinsame Unternehmungen im Lauf der Zeit sicherlich nicht verstärkt. Sprich: Es gab jede Menge Zündstoff.

Kaum Tränen zu trocknen

Unterm Strich halten sich die Tränen ob dem Ende der Beziehung bei den Grünen auch deshalb in Grenzen. Immerhin kann man aus Sicht der Wählergemeinschaft nun ohne Einschränkungen und vertragliche Bindungen durch den Koalitionsvertrag in den Bürgermeisterwahlkampf ziehen und die Kommunalwahl vorbereiten.

Wer letztlich Schuld am Scheitern trägt, wird jede Seite naturgemäß anders interpretieren. Wie in jeder Partnerschaft, die ohne Happy End das Zeitliche segnet, kann niemand die Hände in Unschuld waschen.

Ohnehin mag die Schuldfrage höchstens für kommende Wahlkampfmanöver ein taugliches Thema sein. Bis zur Kommunalwahl 2021 muss es darum gehen, den Laden in Bensheim am Laufen zu halten. Um Beschlüsse und Verwaltungsvorlagen auf den Weg zu bringen, braucht es verlässliche Mehrheiten. Die müssen sich die Akteure nun jedes Mal aufs Neue beschaffen. Sonst droht Stillstand.

Spannendes Experiment

Insofern kann die Bensheimer Kommunalpolitik in den kommenden Monaten ein spannendes Experiment sein. Funktioniert es auch ohne die klassischen Koalitions- und Oppositionsmodelle, die in der Hessischen Gemeindeordnung sowieso nicht vorgesehen sind? Für die Entwicklung der Stadt wäre das mehr als wünschenswert, denn es stehen etliche Entscheidungen an – angefangen vom Marktplatz bis hin zum Haushalt 2021. Einen Zickzack-Kurs ohne erkennbares Ziel kann sich da niemand erlauben. Zumal wenige Monate später bei der Kommunalwahl die Wähler Bilanz ziehen werden.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt außerdem, ob das Auseinanderbrechen der Koalition personelle Konsequenzen nach sich zieht – Stichwort hauptamtliche Stadträte. Dass es nun Abwahlanträge hagelt, in der Hoffnung, einen Dezernenten aus dem Amt zu kegeln, ist zwar nicht wahrscheinlich. Aber seit Freitagabend ein mögliches Szenario.

Wobei allen Protagonisten bewusst sein dürfte, dass nach der Kommunalwahl die Karten ohnehin neu gemischt werden. Und wer danach das beste Blatt auf der Hand hat, besitzt im Personalpoker erfahrungsgemäß sowieso die besten Chancen.

