Endspurt für den Weihnachtsmarkt

Bensheim.Wer noch einmal Riesenrad oder Karussell fahren oder sich an den Künstlerbuden und anderen Ständen nach den letzten Weihnachtsgeschenken umsehen möchte, der muss sich beeilen: Der Bensheimer Weihnachtsmarkt hat nur noch am heutigen Mittwoch (19.) von 11.30 bis 20 Uhr und am Donnerstag (20.) von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Danach wird ein Großteil der Buden geschlossen und wieder abgebaut.

Wer trotzdem noch Lust auf Glühwein und den einen oder anderen Snack hat, kann aber auch weiterhin die Bensheimer Innenstadt aufsuchen. Verschiedene Buden am Marktplatz und in der unteren Fußgängerzone bleiben zwischen Freitag (21.) und Montag (24.) sowie vom 27. bis zum 30. Dezember während der für den Weihnachtsmarkt geltenden Zeiten geöffnet. Lediglich am Heiligabend wird die Öffnungszeit auf 14 Uhr begrenzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018