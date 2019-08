Bensheim.Durch energetisches Gesichtslesen verborgene Energien erkennen, die über Erfolg und Misserfolg im Leben entscheiden – um dieses Thema geht es in einem Vortrag von Heilpraktiker und Astrologe Norbert Kochendörfer.

Er ist überzeugt: Talente und Möglichkeiten stehen dem Menschen ins Gesicht geschrieben. Das will er im Rahmen seines Vortrags mit einer Live-Demonstration in Gesichtsdiagnose, Handlesen und Horoskoperstellung unter Beweis stellen. Außerdem will Kochendörfer den Besuchern Näheres über Gesichtszüge und Mimik in Zusammenspiel mit den eigenen Energien verraten.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 14. August, um 19 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Ausbildungsinstituts B.I.E.K., Promenadenstraße 10 – 12 , in Bensheim statt. Veranstalter sind das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) und die Deutsche Heilpraktikerschule Bensheim. red

