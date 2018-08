Bensheim.Zum Vortrag „Energieblockaden im Körper lösen – Selbstheilungskräfte aktivieren: Japanisches Heilströmen“ am 28. August lädt das Frauenbüro der Stadt Bensheim um 19 Uhr in die Hauptstraße 53 (2. OG), Bensheim, ein.

Japanisches Heilströmen oder auch Jin Shin Jyutsu ist eine mehrere tausend Jahre alte japanische Heilkunst, die Energieblockaden löst und Ausgewogenheit in das Energiesystem unseres Körpers bringt. Dadurch können unsere Gesundheit und die in uns vorhandenen Selbstheilungskräfte gestärkt werden. Durch das sanfte Berühren bestimmter Punkte am Körper mit den Händen, ähnlich wie bei der Akupunktur mit Nadeln, kann die Lebensenergie ins Gleichgewicht gebracht werden.

So kann aktiv mit einfachen Methoden die Gesundheit unterstützt werden. Grundzüge dieser Methode sind leicht zu erlernen und können nach Anleitung, zu Hause selbst von den Patienten angewendet werden. Durch den Abend führt Dagmar Kleefeld. Sie ist Biologin und Heilpraktikerin mit eigener Praxis. red

